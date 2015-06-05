内地及香港股市大幅上升后估值仍然吸引--汇丰

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港6月5日 - 汇丰环球投资管理周五称，中国及香港股市近几个月急升，惟估值在区内仍相对吸引，市况调整可能为个别证券带来吸引的入市点。短期而言，中国进一步放宽货币政策可继续支持股市。
该行中国及香港股票部主管陈淑敏在其评论中并提及，中国内地和香港的基金互认安排7月1日起展开，预期藉基金互认而南下的资金可能多于北上资金，因H股目前较A股存在折让。
以下为该评论摘要：
在股市急升下，市场是否存在泡沫？
尽管A股及H股表现强劲，令其估值双双上升，惟相对历史水平仍在区内处于合理水平。两地股市的远期市盈率仅略高于其历史平均值，另外，H股市账率（MSCI中国指数）仍在历史平均值以下。
中国股票估值相对亚洲区股市仍然合理。例如，其估值对盈利能力比率（按市账率对股本回报率计算）比亚洲区整体仍然低24%。
我们发现中国股市部分股票及行业升幅较大，促使若干行业及／股票的估值偏高。不过，我们仍看到一些吸引的投资机遇，来自国企改革、AH股估值差距缩减以及个别公司的基本因素。市况调整可能为个别证券带来吸引的入市点。我们相信，采取明确而且有纪律的投资过程选股，可创造优于大市的表现（alpha），以获取长线投资价值。
中国内地和香港的基金互认安排7月1日起展开。对市场有何影响？
基金互认目标是深化内地与香港的金融合作，推动两地资本市场的发展。此举是继去年11月推出“沪港通”及中国证监会在3月底给予在岸基金更大弹性藉“沪港通”（而非QDII额度）投资于香港市场后，中国在开放资本市场方面又跨进一大步。
我们认为，藉基金互认而南下的资金可能多于北上资金，因H股目前较A股存在折让，在估值上相对吸引。中长期方面，有关安排料对A股及在港上市股份有利。
展望未来，中国股市还有甚么驱动因素？
短期而言，我们预期进一步放宽货币政策可继续支持股市，包括降低利率和存款准备金率以及一些定向措施。中国的实际利率仍然相对高于其他经济体，因此央行仍有充裕空间采取行动以支持经济增长。
房地产市场对中国十分重要，除了放宽货币政策，政府也可以引入一系列措施以支持房地产市场。我们也相信，2015年是政府加快改革步伐的重要一年，尤其是围绕着国企改革。
A股和H股市场分别有哪些投资机遇？
整体而言，我们继续看好中国股市，因估值相对区内及历史水平仍属合理。同时，政府近月推出一连串的刺激经济措施和改革方案，预料长远可刺激企业的盈利能力。
虽然A股和H股的估值相对整体区内市场仍属合理，但H股相对A股有大约20至30%折让，我们认为H股更具投资价值。
行业房面，我们看好金融股，尤其是个别内地银行股，可受惠于货币政策放宽，当中部分的的股价反映了过度悲观的股本回报率预测。金融股之中，我们也看好着重一线城市的房地产开发商，我们认为今年稍后将出现供不应求，而估值仍然处于吸引水平。
我们也看好工业股，例如拥有较强海外经营权、较大海外业务和绝对边际水平较高的铁路设备以及工程和建筑业，最能够受惠于「一带一路」计划。（完）
(整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
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