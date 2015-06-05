内地及香港股市大幅上升后估值仍然吸引--汇丰

路透香港6月5日 - 汇丰环球投资管理周五称，中国及香港股市近几个月急升，惟估值在区内仍相对吸引，市况调整可能为个别证券带来吸引的入市点。短期而言，中国进一步放宽货币政策可继续支持股市。

该行中国及香港股票部主管陈淑敏在其评论中并提及，中国内地和香港的基金互认安排7月1日起展开，预期藉基金互认而南下的资金可能多于北上资金，因H股目前较A股存在折让。

以下为该评论摘要：

在股市急升下，市场是否存在泡沫？

尽管A股及H股表现强劲，令其估值双双上升，惟相对历史水平仍在区内处于合理水平。两地股市的远期市盈率仅略高于其历史平均值，另外，H股市账率（MSCI中国指数）仍在历史平均值以下。

中国股票估值相对亚洲区股市仍然合理。例如，其估值对盈利能力比率（按市账率对股本回报率计算）比亚洲区整体仍然低24%。

我们发现中国股市部分股票及行业升幅较大，促使若干行业及／股票的估值偏高。不过，我们仍看到一些吸引的投资机遇，来自国企改革、AH股估值差距缩减以及个别公司的基本因素。市况调整可能为个别证券带来吸引的入市点。我们相信，采取明确而且有纪律的投资过程选股，可创造优于大市的表现（alpha），以获取长线投资价值。

中国内地和香港的基金互认安排7月1日起展开。对市场有何影响？

基金互认目标是深化内地与香港的金融合作，推动两地资本市场的发展。此举是继去年11月推出“沪港通”及中国证监会在3月底给予在岸基金更大弹性藉“沪港通”（而非QDII额度）投资于香港市场后，中国在开放资本市场方面又跨进一大步。

我们认为，藉基金互认而南下的资金可能多于北上资金，因H股目前较A股存在折让，在估值上相对吸引。中长期方面，有关安排料对A股及在港上市股份有利。

展望未来，中国股市还有甚么驱动因素？

短期而言，我们预期进一步放宽货币政策可继续支持股市，包括降低利率和存款准备金率以及一些定向措施。中国的实际利率仍然相对高于其他经济体，因此央行仍有充裕空间采取行动以支持经济增长。

房地产市场对中国十分重要，除了放宽货币政策，政府也可以引入一系列措施以支持房地产市场。我们也相信，2015年是政府加快改革步伐的重要一年，尤其是围绕着国企改革。

A股和H股市场分别有哪些投资机遇？

整体而言，我们继续看好中国股市，因估值相对区内及历史水平仍属合理。同时，政府近月推出一连串的刺激经济措施和改革方案，预料长远可刺激企业的盈利能力。

虽然A股和H股的估值相对整体区内市场仍属合理，但H股相对A股有大约20至30%折让，我们认为H股更具投资价值。

行业房面，我们看好金融股，尤其是个别内地银行股，可受惠于货币政策放宽，当中部分的的股价反映了过度悲观的股本回报率预测。金融股之中，我们也看好着重一线城市的房地产开发商，我们认为今年稍后将出现供不应求，而估值仍然处于吸引水平。

我们也看好工业股，例如拥有较强海外经营权、较大海外业务和绝对边际水平较高的铁路设备以及工程和建筑业，最能够受惠于「一带一路」计划。（完）

(整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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