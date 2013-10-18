汇丰调高铜价预估 但下修铝及镍价预估

路透10月17日 - 汇丰(HSBC)周四调高2013年和2014年铜价预估，预测市场供需平衡，并调降其他基本金属的预测，主要是因为供应过剩。

汇丰表示，其预测2014年铜价平均为每吨7,750美元，高于先前预估的7,250美元。

“我们已将对2014年的供应过剩预估从630千吨调降至只有88千吨，基本上算是供需平衡的市场，”汇丰分析师在给客户的研究报告中表示。

汇丰并上调其2013年铜价预估1%至每磅3.33美元，原先为3.29美元。

该行表示，市场上的铝和镍矿供应仍过剩，很可能会进一步修正。

该行将2013年铝价预估从每吨1,934美元下修至1,868美元，明年和后年铝价预估则分别从2,100美元和2,200美元，调降至2,000美元和2,100美元。

汇丰下修2013年镍价预估6%至每吨15,040美元，以反映市场当前疲弱情况，但维持明年价格预估17,090美元不变。

汇丰表示，“长期来说，我们预计2016年后才会出现供应缺口，由于缺少新项目，届时新增供应将微不足道。”

汇丰将2013和2014年锌价预估分别下调2.9%和3.3%，至每吨1,918美元和2,080美元，主要因中国炼厂产量增加，且产能利用率低于正常水平。

**铂金和钯金**

该行将2013年铂金价格预估下调5%，至每盎司1,501美元，但将2014年价格预估维持在1,725美元。

汇丰将今年钯金价格预估下调2%，至每盎司730美元，但将明年价格预估维持在825美元。

“就铂金来说，我们认为强劲的基本面将导致其较黄金溢价上升，”汇丰分析师表示，“而钯金方面，我们看到金属市场中最大的需求缺口。”

**铁矿石**

汇丰表示，预计铁矿石供应将加速增长，但在2015年前不会受到供应过剩冲击。

该行将今年铁矿石价格预估从每吨123美元上调至134美元，但维持明年价格预估在115美元。

但汇丰将2015年铁矿石价格预估下调10美元，至每吨105美元。(完)

(编译 戴素萍/于春红; 审校 张涛)

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