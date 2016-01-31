汇丰大力缩减成本 将冻结2016年薪资与招聘--消息

路透伦敦1月31日 - 两位了解情况的消息人士对路透表示，欧洲最大的银行--汇丰控股(HSBA.L)将于2016年在全球范围内冻结招聘和薪资。

上述要求匿名的消息人士透露，管理层在周五致信员工，详细谈及该行最新的成本节约举措。

和其它多家全球性银行一样，汇丰也正致力于削减成本以提高利润率和股东回报，力争在2017年之前完成最高达50亿美元的年度成本削减计划。

汇丰在去年6月表示，经济成长迟滞，且全球针对银行业资产负债风险的监管要求收紧，为应对这一局面，汇丰计划削减将近五分之一的职位并将投资银行业务规模缩减三分之一。

“正如我们在Investor Update中所说，我们已经制定了到2017年年底大幅削减成本的目标，”汇丰发言人对路透表示，确认了员工电邮中的内容。

一位知情人士去年10月对路透表示，当时汇丰伦敦投行部门合同员工薪酬下调了10%，这与该行控制成本的努力相符。

汇丰董事会上周召开会议，考虑将总部迁往香港以专注于该行策略。有关薪酬和雇佣冻结的消息是在这个有着重大意义的一周之后公布的。

作为该行高层人员的知情人士1月27日对路透表示，总部迁址问题可能会在下周初做决定。(完)