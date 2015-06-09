汇丰准备进一步裁员并缩减业务 以改善财务业绩

路透伦敦6月9日 - 汇丰控股(HSBC)(HSBA.L)准备裁员数千人，并砍掉在巴西和土耳其的业务，缩减投资银行部门，以达成瘦身并改善财务业绩的目的。

投资者和分析师称，汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)周二将提出2011年上任后的第二项重大战略规划的纲要，他需要表明该行还没有庞大笨重到难以成功的程度。

过去四年中，欧智华出售或退出了77个国家或业务，逆转该行以往接连并购的策略。业内消息人士表示，他已经开始进一步出售巴西和土耳其的业务，这些业务规模较大但存在问题。

欧智华料将详细说明该行将如何重组美国和墨西哥的业务，并可能承诺退出更多的较小国家。

一些投资者表示，该行缩减规模2.6万亿的资产负债表目前所做的还不够，希望进一步削减全球银行和市场业务(GB&M)。

这些措施总共可能导致裁撤超过一万个工作岗位。汇丰在全球有26.6万名员工。

预计汇丰也将概述将用来做为是否把总部从伦敦迁至亚洲的决策准则，一般认为最有可能的新家地点是香港。这些准则可能会详细说明，汇丰将如何从2019年起把英国零售银行业务和公司其他部门分隔开来。这是依据英国法律新规的必要作法。

2008-09年金融危机之后，严格的银行监管规定已经对汇丰造成伤害；而英国一项针对银行的税赋、以及长期低利率也都带来冲击。

欧智华并未实现将股东权益报酬率(ROE)改善至12-15%、以及把银行成本与营收之比降至55%以下的目标。

在曝出涉嫌违反墨西哥洗钱规定、以及操纵外汇交易等一连串丑闻之后，投资者表示，欧智华必须证明基于财务和合规理由，规模和多元化的好处盖过了复杂结构所存在的问题。(完)

(编译 李爽/李婷仪 审校 张涛/许娜)

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