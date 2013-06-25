汇丰调降今明两年黄金白银价格预估

英国3月房价出现2015年中以来首次按月下跌--Nationwide（更新版）
路透伦敦3月31日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周五公布，3月英国房价出现2015年中以来的首次下滑，在英国准备退出欧盟之际，这是又一个表明英国家庭变得愈发谨慎的信号。
路透6月24日 - 汇丰控股周一调降2013年和2014年黄金和白银价格预估，主要因为美联储计划缩减经济刺激规模且中国经济成长前景疲弱。
该行表示，其对美元持正面展望，也意味着黄金会进一步走弱。
“尽管我们认为(金价下跌引起)一波良好的实货需求会最终缓和金价跌势，但反应的规模或者力度不会像4月那样，”汇丰分析师James Steel在客户报告中写道。
汇丰将2013年黄金价格预估从每盎司1,542美元调降至1,396美元，2014年价格预估从1,600调降至1,435。
该行还将2013年白银价格预估从每盎司26美元调降至21美元，2014年预估从27调降至20。(完)
(编译 郑茵 审校 白云)
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路透墨尔本3月31日 - 美国商品对冲基金Blenheim Capital Management表示，在基本金属前景愈加光明的背景下，铜和锌十分突出，供应面的制约和中国驱动的需求料将在未来几个月提振价格。
绝大多数受访者预计今年利率前景稳定，但对澳洲央行下次行动的预期有分歧。47名作出预测的分析师中，有八位计澳洲央行明年初将升息，七位认为将放宽政策。(完)