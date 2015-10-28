独家：汇丰将衍生品交易移至香港 总部迁移决策若隐若现

图为在法国巴黎汇丰控股总部拍摄的企业标识。 REUTERS/Gonzalo Fuentes

路透香港10月27日 - 根据直接知悉汇丰(HSBA.L)(0005.HK)交易安排的消息人士对路透说，汇丰已开始将价值数以十亿计美元的衍生品交易从伦敦转移至香港，以利用香港有利的融资和监管环境，并帮助汇丰为可能的总部搬迁做准备。

2008年金融危机之后，监管规范有了一连串改变，使得银行业在欧美从事衍生品交易变得越来越昂贵。一位消息人士称，在英国以外的地方预约交易，将有助于汇丰降低英国的银行税负。

三位知情人士称，汇丰已开始把在英国的利率互换交易移至香港分支。汇丰正在研究是否把总部迁出英国。

利率互换是庞大的全球店头交易衍生品市场中的主要组成部分，根据国际清算银行(BIS)，其名义价值约达500万亿美元。

像汇丰这样的大型互换交易商在资产负债表中的交易价值往往高达上千亿美元。“我们预约衍生品交易的方法受许多因素影响，包括客户需求及合约类型等，”汇丰驻香港发言人在回答相关问题时表示。

全球性银行一般会将多数亚洲相关衍生品交易记在其欧洲资产负债表中，伦敦成为该等交易的一大主要预约中心。

过去这种模式要比设立多个预约中心更为有效，银行可通过将资本和基础设施集中在一两个位置获得规模效益，而且伦敦还拥有较大的中台(Middle office)和后台(Back office)人才库。

金融危机过后，许多美国银行加大了在伦敦预约交易的数量，原因就在于这里的监管制度没有华尔街那么严苛。

在过去18个月中，严厉新规的出台削弱了英国作为全球交易预约中心的吸引力，很多银行已开始检视自己的亚洲交易预约安排。新规包括将零售客户存款隔离出来的“围栏”改革、欧盟管理衍生品处理的新规定以及银行税等。

这种银行税目前针对英国银行业者全球资产，但英国政府已宣布计划到2012年，使该税仅适用于在英国所持资产。两位消息人士称，汇丰早在18个月之前就开始检视其交易安排，但近几个月才开始转移利率互换交易。

**与伦敦纽约一较高下**

香港最高金融政策顾问机构--香港金融发展局在2015年9月发表的论文中曾表示，香港应当“抓住机遇”充当全球交易预约中心的角色，并与伦敦和纽约一较高低。

两名消息人士表示，对汇丰而言，将这些交易业务转移至香港相比许多其他全球性银行要容易，因为汇丰在香港设有独立的大型银行分支，而且后者在该行规模庞大的存款基础帮助下，融资成本较低。

消息人士称，在亚洲开展更多交易预约业务，也帮助该行为日后可能将总部迁往亚洲打下政策和经营方面的基础。汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)曾表示，该行将把战略重心转向中国和珠三角地区。

“他们(汇丰)还希望提升香港业务的资产负债规模，这样他们一旦决定把总部搬到香港，就可以对监管机构说‘看吧，我们在香港的业务规模跟伦敦不相上下’，”一位消息人士指出。

将交易转移至香港，需要调整交易合约，让该行客户不论是基金公司、企业还是其他银行，都将汇丰香港分支作为交易对手。

然而对部分客户而言，这种由汇丰伦敦实体与香港实体间进行的“背对背”交易在法律上可能行不通。该交易实际上是将业务转移至香港实体的资产负债表中，但客户还是将英国实体作为法律上的交易对手。

一位消息人士称，该行目前正专注于转移利率互换业务，这块业务在其伦敦的互换业务组合中所占比重最大。

第三名消息人士表示，汇丰控股在过去18个月中，已将更大比例的亚洲新业务记录在香港分支名下。在股东要求提升回报的压力下，该行在4月宣布，正考虑是否应将总部搬离英国。

香港被市场观察人士视为汇丰总部的天然替代选择，而香港金管局也表示，欢迎汇丰总部搬来香港。

全球利率互换市场图表：link.reuters.com/pet85w

(完)