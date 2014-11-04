焦点：汇丰拨备18亿美元用于和解与补偿 第三季基本获利下降12%

路透伦敦11月3日 - 欧洲最大银行汇丰控股(HSBC) (HSBA.L)第三季获利低于预期，之前该行拨备18亿美元用于不当行为和解与补偿客户，包括可能因操纵汇市而被处以的罚款。

巨额拨备以及日常合规成本增加，表明监管机构正在加强打击全球银行业的不良行为，以免引发新的金融危机。

汇丰周一表示，今年合规与风险控制方面的支出已经比上年增加了7亿美元，而且未来可能保持这样的支出规模，意味着它的一个主要成本目标将会落空。

“像我们这样的全球性银行的成本基础要高于以往，因为...它包括大幅高于以前银行实际投入水平的合规与监管成本，”汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)表示。

“这反映出目前的实际情况：各种标准、外交政策等因素都在发生变化，而且世界形势也比10或15年前更加不确定。”

汇丰第三季基本获利较上年同期减少12%至44亿美元，因今年运营费用跳增15%。

这其中包括因应外汇调查而拨备的3.78亿美元准备金，因不当销售保险产品对英国客户补偿的5.89亿美元，以及在出售抵押贷款担保证券过程中因不当行为同美国政府达成的5.5亿美元和解金。

欧智华称，汇丰可能完不成18个月前制定的一项目标，即在2016年以前将成本削减至占到营收的55%左右。他称(该比例)更有可能会在57-59%，甚至接近60%。今年迄今的比例为62.5%。

汇丰第三季增聘了逾1,400名合规人员，目前风险管控员工总数为24,800名，占到员工总数的十分之一。

Numis Securities分析师Mike Trippitt说道：“成本面临很大的上涨压力。汇丰对自己的评估还算诚实，一家大型全球银行的监管成本是会高得多的。”

汇丰股价收低1.8%，报6.279英镑，欧洲银行类股指数.SX7P下滑1.8%。

**汇市操纵调查的潜在罚款**

汇丰表示，汇丰与英国金融监管机构就被指操纵汇市的问题进行过“细致”会谈，其外汇调查拨备包含了对此因素的考虑。

汇丰称，会谈与汇丰在伦敦的一部分现货外汇业务的系统和控制有关。有消息人士表示，汇丰上月解雇了两名在伦敦的交易员。

消息人士先前表示，有六家银行与监管机构达成约15亿英镑(24亿美元)的集体和解金，汇丰是其中一家。

汇丰的拨备金规模低于巴克莱(BARC.L)和苏格兰皇家银行(RBS.L)分别拨备的5亿英镑(7.9995亿美元)和4亿英镑。苏皇银行可能还为与其他监管机构达成和解拨备了现金。

欧洲和美国的银行最近合计拨备了69亿美元，用于潜在的外汇调查和解支出。

到目前为止，银行业已支付了数十亿美元，用于和解针对一系列活动的调查，其中汇丰2012年因为违反了反洗钱规定，向美国监管当局支付了19亿美元罚款。

汇丰当时也与美国监管当局达成延期起诉协议(Deferred-Prosecution Agreement，DPA)，欧智华表示，他认为操控汇市的调查料不会影响该项协议。

“我们并不认为那代表一种违反DPA的犯罪行为，”欧智华对记者表示。

美国监管当局也在调查操控汇市的指控，并展现他们有能力并且愿意祭出比欧洲监管当局更高额的罚款。

汇丰表示，补偿英国消费者付款保护保险不当销售的预备金增加，系因为8月与9月间理赔管理公司提出的理赔有“非常明显的增加”。

汇丰经调整的第三季营收持平于156亿美元，受投资银行与企业金融收入，以及贷款增加提振，尤其是香港与英国的企业贷款。

欧智华表示，香港的示威活动并不影响汇丰对当地业务的看法。“对我们而言，我们不会因此重新考虑对香港的承诺。”

汇丰的贷款减值较去年同期大减一半以上，至7.6亿美元，与业务重点聚焦亚洲的对手渣打银行(STAN.L)大相迳庭，渣打银行公布第三季坏帐大增，主要因为大宗商品市场表现疲弱。(完)

(编译 张涛/孙茉莉/利棣儿/陈宗琦；审校 白云/张荻)

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