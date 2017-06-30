FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 天前
汇丰前海和东亚前海获批设立 前者成中国首家外资控股的合资券商
#人民币汇率
#英国脱欧历程
#中国楼市调控
#联储加息之路
#图片精选
频道
专题
全球股市仍顺风顺水 欧洲和亚洲股市领航--路透调查
路透调查
全球股市仍顺风顺水 欧洲和亚洲股市领航--路透调查
汇市一周综述：欧洲主要央行欲转向 “特朗普失望”行情未见底
深度分析
汇市一周综述：欧洲主要央行欲转向 “特朗普失望”行情未见底
综述：中国6月官方制造业和非制造业PMI双升 二季度GDP增速有望达6.8%
中国财经
综述：中国6月官方制造业和非制造业PMI双升 二季度GDP增速有望达6.8%
图片视频
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#中国财经
2017年6月30日 / 上午9点08分 / 2 天前

汇丰前海和东亚前海获批设立 前者成中国首家外资控股的合资券商

1 分钟阅读

路透上海6月30日 - 中国证监会网站显示，汇丰银行和东亚银行(0023.HK)分别牵头组建的两家合资券商已获证监会核准设立，其中汇丰银行在汇丰前海证券中持有51%股权，成为首家绝对控股内地合资券商的境外机构。

汇丰前海证券公司注册资本18亿元人民币，其中香港上海汇丰银行占51%股权，前海金融控股占股49%。而东亚前海证券公司注册资本15亿元，其中东亚银行占股49%股权，深圳银之杰科技公司、晨光控股（集团）公司和前海金融控股分别占股26.1%、20%、4.9%。

两家合资券商均注册在深圳，汇丰前海证券的业务范围包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐；而东亚前海证券的业务除了证券经纪、证券承销和保荐外，还有证券资产管理和证券自营。两家合资券商应在六个月内完成相应工商注册工作。

汇丰中国新闻稿引述汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)行政总裁欧智华的话称：“成立合资证券公司是汇丰落实投资中国市场、发展内地业务的策略承诺的重要一步。通过该合资证券公司，我们可以在内地为客户提供广泛的投资银行及金融市场方案，使我们在内地的服务可与香港、英国或汇丰的其他主要市场看齐。”

汇丰前海证券预计将于今年底投入运作，并将分阶段申请各项牌照。

根据中国内地与香港、澳门签署的《关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）补充协议十，内地允许港资和澳资金融机构在与中方合资的证券公司，港资和澳资合并持股比例最高可达51%。

去年3月，申港证券和华菁证券这两家合资券商先后获批，成为CEPA下第一家和第二家合资券商。民信金控(0273.HK)及民众证券分别持有申港证券15%股权。（完）

发稿 林琦; 审校 杨淑祯

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below