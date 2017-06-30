汇丰前海和东亚前海获批设立 前者成中国首家外资控股的合资券商

路透上海6月30日 - 中国证监会网站显示，汇丰银行和东亚银行(0023.HK)分别牵头组建的两家合资券商已获证监会核准设立，其中汇丰银行在汇丰前海证券中持有51%股权，成为首家绝对控股内地合资券商的境外机构。

汇丰前海证券公司注册资本18亿元人民币，其中香港上海汇丰银行占51%股权，前海金融控股占股49%。而东亚前海证券公司注册资本15亿元，其中东亚银行占股49%股权，深圳银之杰科技公司、晨光控股（集团）公司和前海金融控股分别占股26.1%、20%、4.9%。

两家合资券商均注册在深圳，汇丰前海证券的业务范围包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐；而东亚前海证券的业务除了证券经纪、证券承销和保荐外，还有证券资产管理和证券自营。两家合资券商应在六个月内完成相应工商注册工作。

汇丰中国新闻稿引述汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)行政总裁欧智华的话称：“成立合资证券公司是汇丰落实投资中国市场、发展内地业务的策略承诺的重要一步。通过该合资证券公司，我们可以在内地为客户提供广泛的投资银行及金融市场方案，使我们在内地的服务可与香港、英国或汇丰的其他主要市场看齐。”

汇丰前海证券预计将于今年底投入运作，并将分阶段申请各项牌照。

根据中国内地与香港、澳门签署的《关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）补充协议十，内地允许港资和澳资金融机构在与中方合资的证券公司，港资和澳资合并持股比例最高可达51%。

去年3月，申港证券和华菁证券这两家合资券商先后获批，成为CEPA下第一家和第二家合资券商。民信金控(0273.HK)及民众证券分别持有申港证券15%股权。（完）