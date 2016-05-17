汇丰在英国裁减840个IT岗位 展开全球精简计划

路透伦敦5月16日 - 欧洲最大银行--汇丰(HSBA.L)周一将开始在英国裁撤840名资讯科技(IT)员工，这是汇丰重组计划中重要的第一步，该计划目标是明年底前在英国裁员8,000人。

据消息人士称，多数受影响员工周一获得解雇通知。这些被解聘的员工多数在伦敦、谢菲尔德和坦克斯雷(Tankersley)任职，所有这些岗位都将在年底前取消。

“作为全球迁移计划的一部分，大约840个不面向客户的IT岗位将由英国迁移至全球其他地区，”汇丰英国首席运营官(COO)John Hackett在声明中称。

汇丰去年推出了为期三年的重组计划，通过关闭表现不佳的业务来精简庞大的网络，以改善受到高额合规成本、罚款和低利率打击的获利。

根据重组方案，汇丰最终将在全球裁减五分之一的岗位，在英国裁减六分之一的岗位。

重组计划宣布时，行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)称，英国职位减少将多数通过主动离职进行。

英国联合工会(The Unite union)称，很多工作岗位现将迁移到收入水平较低的印度、中国和波兰等国。

“汇丰决定裁减这么多IT岗位既无情又鲁莽，”联合工会官员Dominic Hook称。“各银行爆发的IT故障不断证明，最后承受后果的将是顾客。”

今年汇丰两次因电脑系统问题令客户无法登录网上银行帐户。

据汇丰最新年报，该公司截至12月底在英国拥有雇员4.7万名。消息人士称，随着该行继续整顿IT和支持部门，多数裁员料在未来几个月进行。

汇丰股价周一收跌0.28%报428.8英镑；今年以来下跌约20%，因全球市况艰难打压全球银行业的交易营收。(完)