汇丰在英国裁减840个IT岗位 展开全球精简计划

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦5月16日 - 欧洲最大银行--汇丰(HSBA.L)周一将开始在英国裁撤840名资讯科技(IT)员工，这是汇丰重组计划中重要的第一步，该计划目标是明年底前在英国裁员8,000人。
据消息人士称，多数受影响员工周一获得解雇通知。这些被解聘的员工多数在伦敦、谢菲尔德和坦克斯雷(Tankersley)任职，所有这些岗位都将在年底前取消。
“作为全球迁移计划的一部分，大约840个不面向客户的IT岗位将由英国迁移至全球其他地区，”汇丰英国首席运营官(COO)John Hackett在声明中称。
汇丰去年推出了为期三年的重组计划，通过关闭表现不佳的业务来精简庞大的网络，以改善受到高额合规成本、罚款和低利率打击的获利。
根据重组方案，汇丰最终将在全球裁减五分之一的岗位，在英国裁减六分之一的岗位。
重组计划宣布时，行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)称，英国职位减少将多数通过主动离职进行。
英国联合工会(The Unite union)称，很多工作岗位现将迁移到收入水平较低的印度、中国和波兰等国。
“汇丰决定裁减这么多IT岗位既无情又鲁莽，”联合工会官员Dominic Hook称。“各银行爆发的IT故障不断证明，最后承受后果的将是顾客。”
今年汇丰两次因电脑系统问题令客户无法登录网上银行帐户。
据汇丰最新年报，该公司截至12月底在英国拥有雇员4.7万名。消息人士称，随着该行继续整顿IT和支持部门，多数裁员料在未来几个月进行。
汇丰股价周一收跌0.28%报428.8英镑；今年以来下跌约20%，因全球市况艰难打压全球银行业的交易营收。(完)
(编译 李春喜/王丽鑫；审校 戴素萍/许娜)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。