汇丰预测明年底恒指目标24,000点 沪综指目标2,400点

汇丰环球研究中国区证劵策略主管孙瑜在报告中称，中港股市于第三季强劲反弹，从流动性情况、股份估值及资金流向等看来将会为第四季市场继续带来支持。

然而，预期香港市场将整固，来自结构性的挑战将会令市场带来温和下行风险，主要原因包括中国复苏更长动力减弱、对地方政府债的审计结果或成市场负面因素，以及三中全会后中央政府或会从控制信贷扩张、清理金融市场以及处理楼价和地价上升的问题，以重掌国家经济走向的议题。

报告称，景气循环股于第三季跑赢防守性股份，升幅最大股份集中于IT、特种零售业、汽车、铁路建设和设备制造、造船、水泥、煤炭和基本金属等，但相信这情况不会在第四季继续，因除了汽车和IT行业外，这次反弹主要是由空头回补带动。

该行上调恒生指数2013年底目标，由21,000点升至22,500点；沪综指今年底目标则由2,100点升至2,200点，意味着由现时至年底市场大致走势持平。（完）

(记者 梁慧仪; 审校)

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