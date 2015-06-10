汇丰计划裁员五万 努力提高股息

欧洲资产最大银行--汇丰控股(HSBC)周二承诺打造提高股息的新时代，计划裁减近五分之一的岗位，并把投资银行业务缩减三分之一，以应对成长乏力的局面。汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)自2011年上任以来，就把提高获利当作主要任务。但他的努力迄今为止因合规成本高企、罚金和低利率而没有取得明显成效。路透