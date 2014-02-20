汇丰2月中国制造业PMI创七个月低位

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
* 汇丰2月制造业PMI初值创七个月低点
* 新订单指数亦降至七个月低位
* 一季度经济增长恐面临下行风险
* 数据打压国内外市场下挫
路透北京2月20日 -受新订单和产出等多项指数下滑的拖累，汇丰中国2月制造业PMI初值在萎缩区间续降，并创下七个月来最低水准。结合近期PPI和PMI等多项数据判断，今年一季度中国经济增长恐面临一定下行风险。
汇丰/Markit周四联合公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2月初值数据降至48.3，为去年7月以来最低水准。上月终值为49.5。
“新订单和生产指数的萎缩导致2月汇丰中国制造业PMI初值续降，反映出企业重新开始库存。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称，他认为通缩压力渐增暗示制造业增长潜在动力可能在减弱。
Markit提供的新闻稿并显示，2月制造业新订单分项指数初值亦降至荣枯线下方的48.1，创七个月最低水准且为七个月来首度跌破荣枯线；产出指数降至50下方，亦为七个月来首次。
采购和产成品库存均从前月的50跌落，暗示在需求下滑之时企业开始去库存；价格指数方面的表现也逊色，投入和产出价格指数均在萎缩区间进一步下降。这与稍早公布的工业生产者出厂价格指数(PPI)走势类似，1月中国PPI同比涨幅连续第23个月为负，且环比下跌。
此外，数据显示制造业就业状况未有好转，持于50下方并继续下滑，创下2009年2月以来最低点；新出口订单虽仍在萎缩区间，但较前月略有回升。
浏览中国制造业PMI图表，请点选 link.reuters.com/myj96v
汇丰数据公布后，对中国经济敏感的澳元/美元从0.9000急跌至0.8960下方，伦敦期铜下滑，上海指标期胶下跌逾3%，中国国内股市沪综指.SSEC早盘涨幅急剧缩窄。
从近期公布的多项数据分析，中国一季度经济增长势头恐有所减弱，下行压力仍然存在。除1月外贸意外强劲之外，PMI，PPI等反映出来工业领域的状况并不乐观。
本周公布的2014年规模以上工业增加值增长目标调降至9.5%左右，稍低于去年的实际增速9.7%，工业和信息化部对此表示，工业经济应更立足于追求提质增效。
1-2月工业增加值、投资和消费等数据将于下月合并公布。上月进行的路透季度调查结果显示，今年中国经济成长率预计回落至7.4%，分析师预计今年四个季度的经济增速分别为7.6%、7.6%、7.3%和7.4%，呈现前高后低的走势。
“我们相信中央决策层应该也能够通过微调政策，以在新的一年稳定经济增速。”屈宏斌表示。
中央经济工作会议已提出，今年的经济工作，最核心的是要坚持稳中求进、改革创新。统筹稳增长、调结构、促改革，巩固稳中向好的发展态势，促进经济社会稳定，为全面深化改革创造条件。
是次PMI预览数据样本采集期为2月12-18日之间。终值定于3月3日发布。
PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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