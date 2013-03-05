汇丰中国2月服务业PMI脱离高位 但未来料延续温和扩张

* 汇丰2月中国服务业PMI脱离四个月高位

* 受政府倡廉节约和春节因素扰动

* 服务业未来将延续温和扩张

路透北京3月5日 - 受中国政府反腐倡廉以及春节因素扰动，汇丰2月中国服务业PMI脱离上月所创四个月高位，这和昨日官方非制造业PMI走势一致。市场预期在制造业持续回暖等推动下，服务业未来将延续温和扩张之势。

汇丰/Markit周二联合公布，中国2月服务业采购经理人指数(PMI)降至52.1,较上月滑落1.9个百分点，但仍处在荣枯分水岭上方；六个分项指数中除未完成业务依处在50下方外，其它五个指数如就业和经营预期指数等都维持在50上方。

“受需求增速放缓影响，2月服务业扩张步伐放慢，这可能和中国政府近期倡廉节约、以及农历春节因素的扰动，”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称。

他预计在良好的劳工市场环境、以及制造业温和复苏推动下，未来数月服务业将持续温和回暖。

备受关注的中国“两会”已经拉开帷幕，其中政协会议周日下午启动，全国人大会议也在今日稍早召开。是次“两会”因中国新一届领导人将登上政治舞台而备受关注，金融市场将密切留意高层官员传递出的讯息，研判中国政策和改革动向。

汇丰提供的新闻稿显示，2月服务业用工规模持续扩张，月内有近6%受访企业增加用工，原因多与新项目上马有关；报告新业务增加的受访企业占比13%，原因多与客户需求增强有关。

而截至2月份，服务业积压工作量连续13个月处在荣枯线下方，2月环比进一步放缓，月内有8%的调查样本显示积压工作减少，原因普遍与当前项目完工进度加快有关；对前景服务业者普遍表示乐观，逾31%的受访企业预期未来12个月整体经营活动增长。

受建筑业施工淡季影响，周日出炉的中国2月官方非制造业PMI降至五个月低点。但数据仍处在50上方的较高水平，且预期指数环比上升，都暗示随着施工和消费旺季的来临，非制造业将继续向好发展。

野村在研究报告中指出，已经出炉的中国1月和2月经济数据可能受到农历春节因素扰动，因此将密切关注周六中国国家统计局将公布的1－2月工业、投资和消费、以及2月CPI和PPI数据，以把脉中国经济，研判未来政策动向。该投行仍预计中国经济今年一季度将在8.2%触顶，下半年受政策收紧影响将放缓至7.3%。

上周五出炉的中国2月官方和汇丰制造业PMI双双回落，但仍均连续数月处于荣枯分水岭上方，意味着中国经济仍在复苏途中，但力道有待进一步确认。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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