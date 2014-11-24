汇丰瑞士私人银行受到法国地方法官的正式调查

路透巴黎11月21日 - 汇丰控股(HSBA.L)的瑞士私人银行分支受到法国地方法官的正式调查；他们正在调查这家银行是否在2006和2007年期间帮助一些客户避税。

与调查相关，该银行在周五的声明中称，同意提交5,000万欧元的保释保证书，证实了法国世界报此前的报导。

2010年汇丰瑞士分支曾发生私人银行客户个人资料遭窃事件。一名比利时法官11月17日指控汇丰控股的瑞士私人银行业务部门涉嫌逃漏税与洗钱。(完)

(编译 于春红; 审校 张若琪)

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