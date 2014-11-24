汇丰瑞士私人银行受到法国地方法官的正式调查

巴菲特旗下房地产经纪商与中国居外网达成营销协议
路透4月17日 - 美国投资大亨巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)掌管的一家房地产经纪商周一宣布，与中国最大的国际房地产网站居外网达成销售协议，希望能吸引到有意在美国置业的中国富裕人群。
路透巴黎11月21日 - 汇丰控股(HSBA.L)的瑞士私人银行分支受到法国地方法官的正式调查；他们正在调查这家银行是否在2006和2007年期间帮助一些客户避税。
与调查相关，该银行在周五的声明中称，同意提交5,000万欧元的保释保证书，证实了法国世界报此前的报导。
2010年汇丰瑞士分支曾发生私人银行客户个人资料遭窃事件。一名比利时法官11月17日指控汇丰控股的瑞士私人银行业务部门涉嫌逃漏税与洗钱。(完)
(编译 于春红; 审校 张若琪)
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路透纽约4月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储，FED)副主席费舍尔周一表示，美联储最近暗示可能今年晚些时候开始缩减4.5万亿美元的资产负债规模，市场对此无甚反应，表明政策转变或顺利进行。
路透首尔4月18日 - 美国副总统彭斯周二在首尔向商界领袖表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。