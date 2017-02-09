汇丰分析师维持预期主流候选人将赢得法国总统大选

路透巴黎2月9日 - 汇丰(HSBA.L)分析师周四指出，他们仍预期主流候选人将赢得今年法国总统大选，尽管民调显示右翼候选人菲永支持度下滑，而极右派持续高人气。

由于投资人担心极右派可能赢得总统大选，并带领法国退出欧盟，法国公债收益率相对高于德债的息差走高，本周稍早触及2012年11月以来高位。

汇丰团队注意到这些债市紧张迹象，但指出他们仍预期菲永或中间派独立候选人马克龙，将在5月的最后一轮选举打败极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)。

“如果民调结果可靠，目前暗示马克龙或菲永将在第二轮投票击败勒庞。因此我们持续认为主流候选人胜出是最可能的结果，”汇丰称。(完)