汇丰分析师维持预期主流候选人将赢得法国总统大选

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透巴黎2月9日 - 汇丰(HSBA.L)分析师周四指出，他们仍预期主流候选人将赢得今年法国总统大选，尽管民调显示右翼候选人菲永支持度下滑，而极右派持续高人气。
由于投资人担心极右派可能赢得总统大选，并带领法国退出欧盟，法国公债收益率相对高于德债的息差走高，本周稍早触及2012年11月以来高位。
汇丰团队注意到这些债市紧张迹象，但指出他们仍预期菲永或中间派独立候选人马克龙，将在5月的最后一轮选举打败极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)。
“如果民调结果可靠，目前暗示马克龙或菲永将在第二轮投票击败勒庞。因此我们持续认为主流候选人胜出是最可能的结果，”汇丰称。(完)
(编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。