汇丰控股负责欧洲、中东和非洲外汇交易的主管被解雇--消息

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透伦敦12月10日 - 据知情消息人士周三透露，汇丰控股(HSBA.L)已解雇负责欧洲、中东和非洲外汇交易业务的主管Stuart Scott。
“他已经走人了，”消息人士说，并指出这个变动是受全球汇市操纵案调查的影响，汇丰和多家银行上个月因此被处以罚款。
记者周三拨打Stuart Scott在汇控的电话，已无人接听。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
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路透新加坡4月27日 - 油气咨询公司Rystad Energy的创始人Jarand Rystad表示，美国页岩油正在以远高于预期的速度增长，并且正在全球扩大市场份额，这带来了该国与石油输出国组织(OPEC)之间爆发“产量大战”以及油价下滑的风险。
路透法兰克福4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。