汇丰控股负责欧洲、中东和非洲外汇交易的主管被解雇--消息

路透伦敦12月10日 - 据知情消息人士周三透露，汇丰控股(HSBA.L)已解雇负责欧洲、中东和非洲外汇交易业务的主管Stuart Scott。

“他已经走人了，”消息人士说，并指出这个变动是受全球汇市操纵案调查的影响，汇丰和多家银行上个月因此被处以罚款。

记者周三拨打Stuart Scott在汇控的电话，已无人接听。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)

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