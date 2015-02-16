汇丰就瑞士私人银行部门丑闻登广告道歉

路透伦敦2月15日 - 汇丰(HSBA.L)周日就其瑞士私人银行部门过去的行为向客户和投资者道歉，此前该部门被指帮助数百位客户逃税。

汇丰在英国报纸刊登全版广告称，近期媒体对其瑞士业务运营和部分客户财务事务的报导是一次痛苦的经历，并称当前实施的准则在过去“并没有普遍到位”。

汇丰在广告中发表的公开信称，“因此我们表示最诚挚的歉意。”这封致客户、投资者和员工的公开信，是由行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)签署。

这个讯息大致与周五发送给员工的一份电子邮件相呼应，当时欧智华称汇控未能达到众人期待的标准。

汇丰控股已经承认瑞士私人银行部门的合规及内控有疏失，此前媒体指控该公司帮助客户藏匿数以亿美元计资产，不过欧智华称那些遭到指控的客户早已离开，另有一些人从来不是该行客户。

相关讯息披露引发英国政界热烈争论汇控行为以及税务当局对于查缉不法是否力有未逮等议题。

根据路透周五目击的一份备忘录，英国下议院财政委员会已经要求汇丰控股董事长及执行长在2月25日提出此事的相关事证。

英国商务大臣凯布尔(Vince Cable)表示，他正要求确保这类行为已经成为过去式。

汇丰控股表示，各媒体报导中提及的140个瑞士客户名单之中，有很大部分已经关户，而在那之后该行对于是否接受客户开户已有更严格的管控。

欧智华称，“我们完全没有与那些逃税及未能达成我们金融法规合规标准的人士往来的意愿。”

反对党工党领袖米利班德(Ed Miliband)周六表示，如果工党在下次大选中胜出，则将就主管机关调查避税手法进行“彻头彻尾”改革。(完)

(编译/审校 张荻/张明钧/于春红; )

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