汇丰调降今明两年铂金价格预估

中国“货币操纵”威胁消除 “汇率失调”风险再现--中银香港
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
路透6月14日 - 尽管铂金(白金)供应紧俏，但汇丰控股(HSBA.L)仍下调今明两年铂金价格预估，这是受到黄金价格大跌的影响。
汇丰将铂金2013年平均价格预估从每盎司1,710美元调降至1,580美元，并将2014年价格预估从每盎司1,800美元下调至1,725美元。
现货黄金今年迄今累计跌17%，因外界预期超宽松货币政策、特别是美国的宽松政策可能结束。现货铂金同期下跌5.6%。
不过汇丰称，预计供应愈发紧俏将支撑铂金价格。
“在行业罢工和南非生产商持续削减产出的情况下，(铂金)供应萎缩且有进一步减少的风险，”汇丰分析师James Steel周五在一份报告中称。
“我们持续预计这种供应紧俏的情况将带动价格上涨。”
Steel表示，铂金需求受工业消费走强激励，主要受到美国和中国的汽车行业带动。
汇丰将2013年钯金价格预估维持在每盎司750美元不变，称考虑到价格可能上涨，前景看俏。
汇丰将2014年钯金价格预估从早前的每盎司800美元上调至825美元。
“基于俄罗斯库存销售减少和矿业产出下滑，我们预期供需面缺口状况可能持续。这将在较长时间内支撑钯金价格，”Steel表示。
汇丰预计，收紧的市况将引起钯金投资者的积极回应。(完)
(编译 王翔琼; 审校 张明钧)
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