汇丰调降今明两年金银价格预估

路透4月26日 - 汇丰周五调降今明两年金价预估，指因近期金价下跌严重重创投资者信心，可能需要几个月时间信心才能恢复。

汇丰将2013年金价预估从1,700美元下调至1,542美元，并将2014年预估从1,720美元下调至1,600美元。

但汇丰预计，在近期重挫后，金价将企稳，因来自亚洲的首饰和金币买盘增加，散户的黄金需求提供了支撑。

“价格下跌吸引了大量买盘，尤其是在印度和中国。由于这些买盘较为零散，新需求可能需要几个月时间才会反映到金价上，”汇丰分析师James Steel在研究报告中称。

汇丰还将2013年银价预估从33美元下调至26美元，并将2014年预估从稍早的31美元下调至27美元。

该银行称，矿山产量增加可能是抑制银价上涨的因素。

汇丰称，矿山产量逾10年来稳步增加，而且还在持续增长，尤其是在拉丁美洲和中国。(完)

(编译 于春红; 审校 李爽)

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