版本:
中国
国际财经 | 2013年 3月 19日 星期二 10:40 BJT

汇丰下调今明两年金价预估

路透3月18日 - 汇丰控股(HSBC)下调今明两年的金价预估，指金价表现疲弱，主要是因为美国联邦储备委员会(美联储/FED)将限制量化宽松计划规模的投资者预期带来负面人气。

汇丰将2013年金价预估从每盎司1,760美元下调至1,700美元，将2014年的金价预估从1,775美元调降至1,720美元。

然而，汇丰称仍看涨金价，而且预计宽松的货币政策，以及全球政策制定者们对通胀风险的容忍度上升，将支撑金价。

汇丰预计，今年随着时间的推移，金价将从当前水准反弹。

“2013年晚些时候，我们预计货币宽松政策、货币战升级及地缘政治紧张局势将支撑金价升至每盎司1,800美元，”汇丰分析师James Steel在报告中称。

“通胀预期升温应会支撑金价。”

汇丰称，若金价跌穿每盎司1,600美元，可能会刺激价格敏感经济体对珠宝、金币和小金条的零售需求。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐