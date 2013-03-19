汇丰下调今明两年金价预估

为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透3月18日 - 汇丰控股(HSBC)下调今明两年的金价预估，指金价表现疲弱，主要是因为美国联邦储备委员会(美联储/FED)将限制量化宽松计划规模的投资者预期带来负面人气。
汇丰将2013年金价预估从每盎司1,760美元下调至1,700美元，将2014年的金价预估从1,775美元调降至1,720美元。
然而，汇丰称仍看涨金价，而且预计宽松的货币政策，以及全球政策制定者们对通胀风险的容忍度上升，将支撑金价。
汇丰预计，今年随着时间的推移，金价将从当前水准反弹。
“2013年晚些时候，我们预计货币宽松政策、货币战升级及地缘政治紧张局势将支撑金价升至每盎司1,800美元，”汇丰分析师James Steel在报告中称。
“通胀预期升温应会支撑金价。”
汇丰称，若金价跌穿每盎司1,600美元，可能会刺激价格敏感经济体对珠宝、金币和小金条的零售需求。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 张涛)
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