汇丰瑞士私人银行部门丑闻困扰前主席葛霖 有失职之嫌

路透都柏林2月10日 - 汇丰控股旗下瑞士私人银行部门的丑闻，尤其令前主席葛霖(Stephen Green)处境尴尬。

葛霖，亦是一名牧师，关于职业操守和银行业问题的着述颇丰。他是英国银行业中少有的一位在金融危机中名誉无损的高管。

但在媒体爆出汇丰瑞士分支协助富豪客户逃漏税的大量细节后，外界质疑葛霖怎么会明显未能发现银行内部严重的管控与合规缺陷。

英国反对派要求葛霖给出回应。爆出的逃漏税事件，多数发生在葛霖担任汇丰首席执行长和主席期间。

这一丑闻亦令英国首相卡梅伦陷于守势。卡梅伦2010年聘用葛霖为英国贸易大臣，并任命其为上议院议员。

在瑞士分支的客户名单被踢爆后，汇丰称在1999年收购瑞士分支后并没有完全整合到汇丰，导致该部门“明显较低”的合规和尽责调查标准得以持续存在。

现年66岁的葛霖拒绝置评。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 张涛)

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