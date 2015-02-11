汇丰瑞士私人银行部门丑闻困扰前主席葛霖 有失职之嫌

中国太保董事长拟调任浦发银行 浦发行董事长退休
路透上海4月13日 - 中国上海两家市属金融机构的“掌舵人”同时出现变化。据上市公司周三晚公告，浦发银行董事长吉晓辉因年龄原因辞职；中国太保董事会高国富辞去太保职务，并被浦发银行提名为新董事人选。
路透都柏林2月10日 - 汇丰控股旗下瑞士私人银行部门的丑闻，尤其令前主席葛霖(Stephen Green)处境尴尬。
葛霖，亦是一名牧师，关于职业操守和银行业问题的着述颇丰。他是英国银行业中少有的一位在金融危机中名誉无损的高管。
但在媒体爆出汇丰瑞士分支协助富豪客户逃漏税的大量细节后，外界质疑葛霖怎么会明显未能发现银行内部严重的管控与合规缺陷。
英国反对派要求葛霖给出回应。爆出的逃漏税事件，多数发生在葛霖担任汇丰首席执行长和主席期间。
这一丑闻亦令英国首相卡梅伦陷于守势。卡梅伦2010年聘用葛霖为英国贸易大臣，并任命其为上议院议员。
在瑞士分支的客户名单被踢爆后，汇丰称在1999年收购瑞士分支后并没有完全整合到汇丰，导致该部门“明显较低”的合规和尽责调查标准得以持续存在。
现年66岁的葛霖拒绝置评。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 张涛)
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