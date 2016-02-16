英国脱欧或导致汇丰将部分岗位转移至巴黎--报导

路透香港2月15日 - 天空新闻台（Sky News）周一援引汇丰控股(HSBA.L) (0005.HK)执行长欧智华报导称，如果英国民众投票支持退出欧盟，汇丰会将大约1,000个岗位从伦敦转移到巴黎。

欧智华称，转移的岗位将涉及汇丰的交易、企业银行及投行部门，转移员工的总数取决于英国退出欧盟的条款。

一位了解情况的消息人士证实了上述言论。

经过长达10个月的评估后，汇丰日前决定将其总部留在伦敦。

欧智华的相关言论，是英国主要企业执行长就英国民众在公投中投票支持退欧对就业影响的最直接言论。

据英国工业联合会（CBI）负责人称，大多数英国企业正在认真考量英国退出欧盟的风险，许多企业则在制定应急方案。（完）