汇丰将召开董事会 总部选址考虑中国对香港的影响

路透香港1月27日 - 汇丰控股周三将召开董事会，讨论是否将总部迁至香港，然而一名内部高阶消息人士透露，中国对于香港金融中心的影响力日增、以及其独立地位的疑虑升高，可能成为决定此问题的一个考虑因素。

在这场为期两天的会议中，董事们将同时把重点放在该行的政策上，而关于是否迁移总部最快可能本周就会做出决定。

关于研究已有九个月之久的迁移总部问题，汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)将会带领董事会评估研究结果；该公司之所以会提议迁址，是因为担心英国监管趋于严格，且税负增加。

汇丰同时可能希望更加亲近成长速度更为迅速的亚洲市场，该公司有约三分之二的获利来自亚洲。

路透先前报道提到，迁移总部至香港可能没有办法省下太多税，实际还有可能提高，而种种迹象显示北京当局对香港的影响在加深，更让董事会成员考虑再三。

“香港的形势似乎变得较糟，令人不禁会想，这个城市是否还适合作为一家独立的全球性大型金融机构的总部，”汇丰一名内部人士表示。由于事情敏感，他不愿具名。

汇丰表示，该行审视是否搬迁总部要考虑至少11个因素，包括业务透明度和强劲程度、目标城市的法律环境以及长期稳定程度。

该行从未公开透露哪几个金融中心是备选城市，但分析师和投资者最看好香港。汇丰从150年前成立直到1993年，一直把香港作为总部。

留在伦敦将意味着汇丰仍将身处全球最大的金融中心之一，不过英国今年稍晚可能举行公投并决定脱离欧盟，也许会带来变数。

香港金管局等当地监管机构已表示，欢迎汇丰总部迁来香港。这里也是汇丰全球营收的主要来源。

然而，随着中国经济增长率放慢至25年低点，且香港本地增长受创，来自这里的营收贡献可能也会缩水。(完)