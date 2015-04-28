欧洲个股：汇丰总部回迁尚“未动”，市场对香港金管局的担忧却“已行”

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
汇丰香港部门周一拒绝就评估迁址一事置评。
香港金管局也是香港的中央银行。据金管局年报显示，截止1月，该局拥有雇员841名，其中279名的工作直接与银行业经营、政策和监管相关。
但是，由于英国和香港银行业监管机制之间存在结构性差异，因此很难直接把两边的人员配置做比较。
据英国审慎监管局(PRA)2014年年报显示，该局拥有雇员1,045名，其中212名专门负责25家大企业。英国银行业监管与英国金融市场行为监管局(FCA)是分开的。
汇丰香港上海滙丰银行1865年在香港开业，其后于90年代进行重组，成立汇丰控股，并迁册英国。过去三年，汇丰香港业务获利达240亿美元，同期英国业务则亏损40亿美元。
摩根士丹利分析师周五发表报告，质疑香港是否有足够的条件成为汇丰总部的新落脚地，并暗示香港金管局可能会要求汇丰增资以抵御额外的风险。
“我们预计，金管局将采取极为保守的监管政策，”他们表示。(完) (编译 刘秀红/郑茵/许娜；审校 孙茉莉/杜明霞/戴素萍)
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