欧洲个股：汇丰总部回迁尚“未动”，市场对香港金管局的担忧却“已行”

汇丰香港部门周一拒绝就评估迁址一事置评。

香港金管局也是香港的中央银行。据金管局年报显示，截止1月，该局拥有雇员841名，其中279名的工作直接与银行业经营、政策和监管相关。

但是，由于英国和香港银行业监管机制之间存在结构性差异，因此很难直接把两边的人员配置做比较。

据英国审慎监管局(PRA)2014年年报显示，该局拥有雇员1,045名，其中212名专门负责25家大企业。英国银行业监管与英国金融市场行为监管局(FCA)是分开的。

汇丰香港上海滙丰银行1865年在香港开业，其后于90年代进行重组，成立汇丰控股，并迁册英国。过去三年，汇丰香港业务获利达240亿美元，同期英国业务则亏损40亿美元。

摩根士丹利分析师周五发表报告，质疑香港是否有足够的条件成为汇丰总部的新落脚地，并暗示香港金管局可能会要求汇丰增资以抵御额外的风险。