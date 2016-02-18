汇丰决定总部仍留在伦敦 一些高管感到遗憾

路透伦敦2月18日 （记者 Lawrence White/Simon Jessop） - 汇丰银行继续选择伦敦而非香港作为总部所在地让英国财政大臣奥斯本松了一口气，但多位汇丰高管却没有相同的感觉，他们对汇丰聚焦中国的增长战略错失机会感到遗憾。

汇丰1865年创建于香港和上海，有在华的历史渊源，这家欧洲最大的银行近几个月加强了努力，力图成为中国“一带一路”基础设施计划的首席拉拉队长。

“从更长期来看，（总部）搬至香港将会向该地区发出非常积极的信号，”汇丰驻香港的一位高管对路透表示。因此事在该行内部属敏感问题，此人要求匿名。

本月早些时候，在中国企业最大的海外并购案--中国化工集团出价430亿美元收购先正达的交易中，汇丰担任中国化工的独家国际顾问，从中领略了中国对外投资能够带来的机遇。

中国的“一带一路”计划，与汇丰在19世纪的愿景遥相呼应。19世纪托马斯·苏石兰（Thomas Sutherland）创建汇丰，以满足中国逐渐壮大的商界的需求，以及他们对更可靠、更有经验的银行业务的需求。

汇丰诞生150年后的如今，一些管理层成员认为将总部迁回诞生地香港，可能会帮助汇丰赢得更多顾问业务，以及为中国“一带一路”计划的一些大型基础设施项目提供融资服务。

周日在伦敦举行了有关总部地址的历史性董事会会议之后，汇丰称亚洲仍是汇丰战略的中心；汇丰发言人被问及汇丰高层是否存在任何分歧时，亦重申了这点。

汇丰内部人士对路透表示，汇丰在宣布将总部留在英国时，考虑了中国方面的敏感性，一直等到农历新年假期结束后才宣布。

“亚洲有些高管对可能的搬迁非常兴奋……我觉得如今在没有搬迁的情况下，汇丰会做许多公关工作，对中国强调‘我爱你的讯息’”，一位熟悉汇丰董事会与管理层想法的外部消息人士对路透表示。

在汇丰作出有关决定前后，路透与汇丰多位驻亚洲的高管进行了对话，他们表示欢迎总部东迁。

汇丰去年制定了一项战略，计划向亚洲转移通过在其他地方削减开支节省下来的多达2,300亿美元资产，以更多投资珠江三角洲和东南亚。

这项战略为汇丰总部迁至香港提供了一个长期理由，尽管存在近期逆风，譬如中国经济减速以及中国股市疲弱。

但奥斯本取消了针对银行全球资产负债表的大部分繁重征税，此举解除了总部留在伦敦的一项最大的不利因素，安抚了许多要求汇丰评估东迁的投资者。

路透无法从熟悉汇丰董事会会议的消息人士处确定是否有汇丰董事会成员起初是支持东迁香港的。汇丰称，公司董事会周日的最后决议是一致通过的，且大多数投资者目前支持该决议。（完）