焦点：汇丰总部继续留在伦敦 放弃迁往香港的选项

路透伦敦/香港2月15日 - 经过10个月的权衡之后，全球银行业巨擘汇丰控股(HSBC)(HSBA.L)已决定把总部留在英国，否决了把重心移回主要获利来源香港的选项。

汇丰董事会做出的这个决定，将增强伦敦作为全球金融中心的地位。自2008-09年金融危机以来，更加严格的监管以及成本上涨，使得伦敦的金融中心地位受到威胁。汇丰表示，董事会一致做出上述决定。

而香港则暂时失去了吸引这家欧洲最大银行回到诞生地的机会。香港亦是汇丰亚洲成长策略的核心。

“伦敦是全球主要国际金融中心之一，拥有大量高级的国际型人才。”汇丰董事会在周日发表的声明中表示，之前在伦敦召开了一场会议。

“因此，伦敦仍是像汇丰这样的全球金融机构理想的总部所在地。”

分析师估计搬出伦敦的成本在15-25亿美元之间，除非汇丰能获得明显的税收和监管优势，否则这将是一笔沉重的负担。

但若英国公投决定离开欧盟，伦敦可能很快就会面临巨大挑战，而公投的结果很难预测。

汇丰的发源地香港被认为是总部迁址的首选，因汇丰46%的税前获利来自香港。汇丰150年前在香港成立，在当地拥有超过两万名员工。

但中国市场大幅震荡，且外界担心中国政府对香港的影响日益加深，因此近几个月该行留在伦敦的可能性似乎越来越大。

汇丰强调仍然致力于亚洲“轴心”策略，计划向中国珠三角地区加大投资，该地区已经占到汇丰在中国营收的一半。

汇丰控股行政总裁欧智华在声明中说道：“以英国为我们的总部，以及以亚洲为主的策略重心，这是相得益彰，最能符合我们股东的利益。”

香港金管局表示，尊重汇丰董事会继续定都伦敦的决定。金管局此前稍早曾表示过欢迎汇丰将总部迁至香港。

信安环球投资总经理Binay Chandgothia说道：“原本期待其迁至香港料惠及香港经济的预期现在看来落空了。”

“但只要在中国的策略照旧，总部变不变实际上并没有太大影响。汇丰亚洲总部仍在香港，因此它执行起来照样驾轻就熟。”

汇丰(0005.HK)早盘一度触及49.8港元，大涨3.53%。香港时间10:31，涨3.43%，报49.75港元，优于大市恒生指数的2.17%升幅。

**动荡时期**

汇丰是在欧洲银行股剧烈震荡暂告一段落的时刻做出的决定。因投资者担心全球经济成长放缓，并且忧心持续更长时间的低利率甚至负利率冲击银行获利，欧洲银行股在近期大幅下挫。

在中国经济增长低迷与该国市场持续动荡的打击下，汇丰股价自去年4月以来下跌逾30%。该行正是在去年4月开始评估总部设在何处的问题。

一些投资者原本鼓励汇丰将总部迁出英国，部分是因为金融危机后的新税制给银行的全球资产负债表带来负担。

但在去年7月，英国财政大臣奥斯本表示调降银行税，以帮助英国继续成为一个能高度吸引银行落户于此的市场。

一项路透分析显示，若汇丰将总部迁至香港，可能反而会增加该行的缴税负担。

“迁移总部将是一项极其繁冗庞大的工程。除非英国政府开始对汇丰等银行痛下狠手，否则他们(汇丰)不会有迁离的欲望，”Aberdeen Asia Management的一位高管Hugh Young表示。Aberdeen是汇丰的十大股东之一。

“税制方面的让步是件好事。欧智华现在要做的就是把银行整顿好。”(完)