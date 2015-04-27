（更正）汇丰考虑剥离英国零售银行业务--星期日泰晤士报

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
(更正：译文最后一段应改为“香港的大多数钞票都是汇丰发行的”，非“香港的大多数银行汇票都是由汇丰开出的”)
路透4月26日 - 英国星期日泰晤士报报导称，欧洲最大的银行汇丰控股(HSBA.L)正在考虑通过一项200亿英镑(303.7亿美元)的交易剥离其英国零售银行业务的计划。
该报援引高层消息人士报导称，汇丰的董事们正在为其英国零售业务的将来做打算。
汇丰拒绝就该报导置评。
汇丰已下令检视是否应把总部迁出英国，并可能迁回香港，这影响到伦敦作为全球金融投资中心的声誉。[nL4S0XN05T]
英国有一项法律强制各大银行在2019年之前将他们的国内零售业务分离出来，该法律可能成为汇丰做出任何决定的关键影响因素。有投资者表示过，如果汇丰真的搬家，那它有可能选择剥离英国分支。
汇丰150年前成立时名为香港上海汇丰银行。香港的大多数钞票都是汇丰发行的，过去三年间，汇丰在香港盈利240亿美元，同期在英国亏损40亿美元。(完)
(编译 白云; 审校 杜明霞)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。