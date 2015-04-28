汇丰总部回迁尚“未动” 市场对香港金管局的担忧却“已行”

路透香港4月27日 - 监管专家称，英国银行业巨头汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)若将总部迁回香港，则将给香港银行业监管机构带来重大挑战。

香港金融管理局(HKMA)被视为亚洲领先的监管机构之一，在监管大型银行子公司和分支机构方面经验丰富，但却从未担当过具有系统重要性的全球金融机构的主要监管方。

分析师及监管专家称，汇丰2.6万亿(兆)美元的资产规模是将近香港全部经济产出的八倍，香港金管局需要扩充监管方能招架得住。

“香港金管局能不能监管得了像汇丰这么大规模的金融机构？他们可能需要加大人手，扩大监管范围，并要与其他监管机构进行更多沟通，”瑞穗证券亚洲有限公司驻香港的银行分析师Jim Antos称。

汇丰上周五表示，已下令检视是否应把总部迁出英国，并可能迁回香港，称是对股东提议的回应。汇丰在伦敦市场的股价自上周四以来已涨逾5%。

自2008年雷曼兄弟倒闭后，20国集团(G20)一致同意，相比于其它贷款机构，那些最大的全球性银行应该遵守更为严格的资本充足要求，同时也应受到更加严密的监督。

这意味着负责监管这些金融机构的部门在实施监督时，需要投入的资源比10年前多得多。

“重要问题之一是，这些主要监管部门要确保银行不会出现大到不能倒的情况。而这样一个大型全球性金融机构迁至香港，会给香港金管局的风险管理带来许多新的挑战，”香港金融咨询公司GreySpark Partners高级顾问暨首席运营官Benedict Cheng说。“他们有专门的经验，但还是会面临一条很陡的学习曲线。”

香港金管局周五表示，假如汇丰将总部迁回香港，金管局持正面态度。其发言人周一称，该机构不能具体评论其是否有能力监管一个汇丰这样规模的银行。

但该发言人表示，汇丰的规模相对于香港经济来说，应该不会造成困扰，因为国际监管部门正在制定有关规则，以解决银行倒闭时不必动用公众资金的问题。

汇丰香港部门周一拒绝就评估迁址一事置评。

香港金管局也是香港的中央银行。据金管局年报显示，截止1月，该局拥有雇员841名，其中279名的工作直接与银行业经营、政策和监管相关。

但是，由于英国和香港银行业监管机制之间存在结构性差异，因此很难直接把两边的人员配置做比较。

据英国审慎监管局(PRA)2014年年报显示，该局拥有雇员1,045名，其中212名专门负责25家大企业。英国银行业监管与英国金融市场行为监管局(FCA)是分开的。

汇丰香港上海滙丰银行1865年在香港开业，其后于90年代进行重组，成立汇丰控股，并迁册英国。过去三年，汇丰香港业务获利达240亿美元，同期英国业务则亏损40亿美元。

摩根士丹利分析师周五发表报告，质疑香港是否有足够的条件成为汇丰总部的新落脚地，并暗示香港金管局可能会要求汇丰增资以抵御额外的风险。

“我们预计，金管局将采取极为保守的监管政策，”他们表示。(完)

(编译 刘秀红/郑茵/许娜；审校 孙茉莉/杜明霞/戴素萍)

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