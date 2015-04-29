焦点：汇丰总部迁至香港 几乎没什么明显好处

焦点：OPEC与非OPEC产油国执行减产协议开局有力 能源部长们满意
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透香港/伦敦4月28日 - 汇丰控股考虑把总部从伦敦迁至香港，但法律专家和分析师认为，监管方面的好处谈不上有多明显，而且这样一次搬迁引起的内部机构动荡，其影响可能盖过搬迁带来的其它好处。
在搬迁一事敲定之前，香港监管当局可能向汇丰开出一系列条件，英国和其他地方的当局可能也会坚持各自那套繁琐的要求。这些条件和要求当中或许会包括，汇丰需额外保证，如何能在接受援助时不让纳税人背上负担。
中国加强对香港的控制，也是全球监管机构，特别是美国的监管机构，说服汇丰不要搬家的另一个因素。
“汇丰名列美国十大银行控股公司之列，因此他们把总部搬到一个明显受中国监管管辖的地方，可能带来挑战，”瑞穗证券亚洲驻香港的银行业分析师Jim Antos说。
“该行所有主要监管者--英国、美国和香港或许还有新加坡都得同意才行，整个程序若能一年完成都算是非常快的速度。”
要求匿名的律师和前监管人员认为，鉴于汇丰涉足金融业的程度，怀疑其能否真的迁走总部。在宣布评估是否搬迁总部之后，汇丰股价上涨3%。
金融危机以来，汇丰一直公开批评对英国银行业者施加的监管和额外税负，汇丰控股主席范智廉(Douglas Flint)周五称，英国可能退出欧盟也是考虑搬迁的一个原因。
一名在亚洲呆过一段时间并刚刚返回英国的伦敦律师称，尽管香港监管体制不像西方那样规范，但银行要想在全球各地开展业务，就无法逃避伦敦或纽约的更为详尽的规则。
鉴于金融危机以来改革的速度和范围，鲜有分析师认为新的全球监管体制已经全面就位，这意味着未来监管规则可能进一步调整，从而消除某地所能提供给银行的一些优势。
汇丰将必须在香港重新申请银行牌照，且在其他地方可能有税务影响。
**好处有限？**
“从监管的角度而言，这么做的好处并不明显，”一位前欧洲监管者说。“变更注册地并非易事，问题是这么做的实质好处是甚么。我不认为汇丰会离开英国，还说这是个好主意。”
为避免英国的银行税和欧盟监管，汇丰必须完全退出英国，但很少人预计它会这么做；不过有一位专家暗示，汇丰可能透过分拆在当地的零售和批发业务来节省银行税。
从2019年起，英国银行业零售业务将必须额外增加资本。
部分分析师主张，汇丰的资产负债表是香港经济规模的八倍，事实上汇丰可能会因香港较高的资本要求而受伤。
“我们可以预期香港金管局将有格外保守的监管举措，”摩根士丹利分析师说。
但也有人持不同看法，称汇丰采取子公司形式运作的模式，意味着改变注册地对集团架构或许不会有太大差别。
然而，由于监管当局如何评估风险管理模型各地方存在差异，资本的计算可能有所改变。
“一些资本规定乃针对注册地而定，尤其是套用信贷风险及市场风险等资本模型，”安永会计师事务所亚太金融服务部门主管Keith
Pogson表示。
“这些必须经由注册地监管当局核定，而香港金管局以往批准这些内部模型时，并没有英国当局来得慷慨。”
律师及谘询机构表示，汇丰等银行所面临的关键问题并非总部落脚何处，而是如何在低利率及繁重的监管环境下赚到钱。
“市场对一些没个准儿的事反应过头了，”瑞穗的Antos表示。(完)
(编译 郑茵/王丽鑫/李婷仪/龚芳; 审校 戴素萍/张涛/张荻/于春红)
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