汇丰设定明年恒指和国指目标 较现水平约有5%及11%潜在升幅

汇丰中国股票策略主管孙瑜在其报告中指出，仍然偏好H股多于A股，因预期深港通带动国内资金流入香港，而且流入的规模可能会增加，受北京冷却房地产市场措施影响。

他认为，H股的盈利能力将会改善，受助于需求补给以及PPI和国企改革的负面因素减退，并预料在深港通开通后，市场投资风格将从大市值股份轮动至中小型股份。

“H股估值依然吸引，而外国投资者对H股持仓仍然大幅偏低。”他说。

他对A股仍持中性看法，并设定2017年沪综指.SSEC目标3,200点，沪深300.CSI300目标3,500点，较现水平分别约有6%及8%上升空间。

投资策略方面，该行仍然认为新经济股份将跑赢大市，又继续看好资讯科技和医疗护理，看淡电讯。

不过，该行调整其12只权重均等的中港模拟组合（即理想股票组合），将腾讯控股(0700.HK)、IMAX中国(1970.HK)、58.com(WUBA.N)、合景泰富(1813.HK)以及中国银河证券(6881.HK)剔除，并换入百度(BIDU.O)、华能新能源(0958.HK)、龙湖地产(0960.HK)、网宿科技(300017.SZ)以及杭州海康威视(002415.SZ)。

七只留在模拟组合的股票分别是阿里巴巴(BABA.N)、中航科工(2357.HK)、国航(0753.HK)、中国银行(3988.HK)、上海医药(2607.HK)、中南传媒(601098.SS)以及长江电力(600900.SS)。

汇丰的中港模拟组合自今年7月6日以来累计升10%，然跑输MSCI中国.MSCICN5个百分点，主要受累于中航科工、国航和中南传媒的疲弱表现。（完）