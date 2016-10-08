汇丰设定明年恒指和国指目标 较现水平约有5%及11%潜在升幅

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透香港10月7日 - 投行汇丰最新研究报告显示，该行设定2017年恒生指数.HSI为25,000点，国企指数.HSCE目标11,000点，较现水平分别约有5%及11%潜在升幅。
汇丰中国股票策略主管孙瑜在其报告中指出，仍然偏好H股多于A股，因预期深港通带动国内资金流入香港，而且流入的规模可能会增加，受北京冷却房地产市场措施影响。
他认为，H股的盈利能力将会改善，受助于需求补给以及PPI和国企改革的负面因素减退，并预料在深港通开通后，市场投资风格将从大市值股份轮动至中小型股份。
“H股估值依然吸引，而外国投资者对H股持仓仍然大幅偏低。”他说。
他对A股仍持中性看法，并设定2017年沪综指.SSEC目标3,200点，沪深300.CSI300目标3,500点，较现水平分别约有6%及8%上升空间。
投资策略方面，该行仍然认为新经济股份将跑赢大市，又继续看好资讯科技和医疗护理，看淡电讯。
不过，该行调整其12只权重均等的中港模拟组合（即理想股票组合），将腾讯控股(0700.HK)、IMAX中国(1970.HK)、58.com(WUBA.N)、合景泰富(1813.HK)以及中国银河证券(6881.HK)剔除，并换入百度(BIDU.O)、华能新能源(0958.HK)、龙湖地产(0960.HK)、网宿科技(300017.SZ)以及杭州海康威视(002415.SZ)。
七只留在模拟组合的股票分别是阿里巴巴(BABA.N)、中航科工(2357.HK)、国航(0753.HK)、中国银行(3988.HK)、上海医药(2607.HK)、中南传媒(601098.SS)以及长江电力(600900.SS)。
汇丰的中港模拟组合自今年7月6日以来累计升10%，然跑输MSCI中国.MSCICN5个百分点，主要受累于中航科工、国航和中南传媒的疲弱表现。（完）
(记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。