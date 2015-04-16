汇丰估计中国内地公募基金南下投资香港股票规模高达5,000亿元

路透香港4月16日 - 中国放行公募基金参与沪港通的消息提振香港股市表现，据投行汇丰最新报告估计，通过QDII（合格境内机构投资者）、沪港通及深港通三大渠道南下投资港股的公募基金规模可能高达5,000亿元人民币。

这个规模乃基于QDII和沪港通的扩容，以及深港通的推出。报告称，按首季QDII额度批出的进度估计，至年底新增QDII额度2,000亿元，而其中60%或1,200亿元投资香港市场。

此外，汇丰预计沪港通机制下的港股通总额度将由现时2,500亿元扩大至3,500亿元，而至年底时已使用2,300亿元。而即将推出的深港通初期总额度为2,000亿元，估计年底已使用1,500亿元。

大量资金涌入之下，汇丰预期港股将进一步走高。该行股票策略师Roger Xie在报告中称，第二季H股大升不仅受国际资金推动，中国A股自去年7月以来的升浪亦蔓延至港股，并预计H股将进一步走高。

“随着沪港通机制到位和内地放宽对公募基金的监管，相信H股的升浪可能持续。与此同时，中国3月经济数据疲弱亦令宽松预期正在升温。”他说。

该行对其研究范围内的大中小型股份进行检视，并选出评级为“买入”、在过去五个交易日累计升幅少于15%且潜在升幅多于15%的40支股票。

当中，潜在升幅最大的大盘股包括利丰(0494.HK)、阿里巴巴(BABA.N)、旺旺(0151.HK)、高鑫零售(6808.HK)、建行(0939.HK)、工行(1398.HK)。

潜在升幅最大的中小盘则有中铝矿业(3668.HK)、新世界百货(0825.HK)、微博(WB.O)、当当DANG.N、港华燃气(1083.HK)、新浪(SINA.O)、太平洋航运(2343.HK)、京能清洁能源(0579.HK)等等。

自中国证监会3月底公布公募基金可参与沪港通以来，香港大市恒生指数.HSI不但飙升至七年高位，成交金额亦创出新高。上周港股平均每日成交金额升至2,500亿港元，远高于2014年的690亿港元。（完）

(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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