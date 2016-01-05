香港贸易信心下跌 但企业对未来半年出口内地前景仍乐观--汇丰

路透香港1月5日 - 汇丰(0005.HK)(HSBA.L)周二发表最新的《贸易展望报告》显示，香港贸易信心指数由2015年上半年的124下跌至下半年的102；而环球贸易信心指数则由124降至120。但受访企业对未来六个月出口到内地的前景则最乐观，因期望受惠于内地经济转型。

报告指出，虽然2015年下半年香港企业对贸易前景的信心，下跌至自2009年以来的最低水平，惟受访企业对未来六个月出口到内地的前景最乐观，主要由于中国作为全球第二大经济体，逐渐从低成本制造中心转型至高增值、消费者主导的经济发展模式。

＂香港具备有利条件，可充分受益于内地经济由投资主导朝向消费主导的转型。内地相关政策变动，以及愈来愈多消费者购买更高价值的商品和服务，都有利于本港企业扩展业务。＂汇丰香港工商金融主管陈梁才称。

他表示，随着内地逐渐向知识型经济发展，香港应继续发挥其在科技创新和人才方面的优势，长远而言，这也是保持领先贸易中心地位的关键。

报告显示，有43%的企业预计未来六个月与内地的贸易量最大，高于4月份的25%，另有68%的企业预期亚洲会成为全球最重要的贸易区域，较4月份上升20个百分点。这反映了内地由＂进口原料及出口制成品＂发展为更均衡的经济体，其中消费品在进口贸易的比例有所增加。

由于香港有过半数产品出口至内地，内地对消费品需求增加，成为香港重要的增长动力。纵然供应链贸易在内地以至亚洲的贸易前景中仍占举足轻重地位，但内地本身是一个不容忽视的终端市场。

货品类别方面，香港的工业机械出口有望成为带动贸易增长的火车头，来自相关产品的出口，估计占2016至2020年本港出口增长的37%，当中大部分增幅销售到内地。至于地域方面，本港出口商对中东、北非及撒哈拉以南地区等新兴市场的前景则比过往更乐观。

同时，美国、英国及欧洲的经济复苏重拾动力，将会进一步推动区域贸易增长。报告预期，2016年全球商品贸易量的年增长率将回升至约3%，并在2018至2020年攀升至5%。

汇丰的《贸易展望报告》每年发表两次，根据牛津经济研究院的模型编制，用以预测货品进口／出口总额的双边贸易情况，藉此全面了解180组国家／地区货品进口及出口总额的双边贸易流量和差额。

香港贸易发展局上月中发表预测，展望2016年香港出口货量有望上升2%，但因美元持续强势加上全球经济疲弱，出口单价或将受压，料有2%跌幅，令全年香港出口总值保持不变。（完）