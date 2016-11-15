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中国财经 | 2016年 11月 15日 星期二 16:03 BJT

汇丰预料深港通数周内开通 推介海康威视等五只深圳股票

路透香港11月15日 - 投行汇丰周二的报告称，预料深港通未来数周开通，北向投资者可能偏好新经济板块，因此该行推介海康威视(002415.SZ)等五只股票。

其他四只获推介的股票分别为网宿科技(300017.SZ)、汇川技术(300124.SZ)、宜宾五粮液(000858.SZ)以及万达电影院线(002739.SZ)。

中国股票策略主管孙瑜在报告中称，北向投资者偏好于一些具成长性、盈利预见度及稀有价值的新经济板块，这包括IT、必需和非必需消费、医疗护理、高端制造、绿色产业、新材料以及文化产业。

因此，该行挑选出上述五只股票，并相信这些新经济股票能够提供合理估值和高预见度的盈利能力及股价增长动力。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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