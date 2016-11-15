汇丰预料深港通数周内开通 推介海康威视等五只深圳股票

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月15日 - 投行汇丰周二的报告称，预料深港通未来数周开通，北向投资者可能偏好新经济板块，因此该行推介海康威视(002415.SZ)等五只股票。
其他四只获推介的股票分别为网宿科技(300017.SZ)、汇川技术(300124.SZ)、宜宾五粮液(000858.SZ)以及万达电影院线(002739.SZ)。
中国股票策略主管孙瑜在报告中称，北向投资者偏好于一些具成长性、盈利预见度及稀有价值的新经济板块，这包括IT、必需和非必需消费、医疗护理、高端制造、绿色产业、新材料以及文化产业。
因此，该行挑选出上述五只股票，并相信这些新经济股票能够提供合理估值和高预见度的盈利能力及股价增长动力。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。