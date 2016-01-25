热点聚焦：汇丰“迁都”香港未必能节省税款

Tom Bergin

路透伦敦1月25日 - 根据路透对汇丰提交给监管机构的文件分析，汇丰(HSBA.L)迁都香港可能省不了多少税负，反而还会增加支出。而节省税款原本是汇丰考虑迁往海外的原因之一。

汇丰去年表示，考虑到英国税率将上调且监管更加严苛，且为了离增长较快的亚洲市场更近，该行考虑从伦敦迁往海外。分析师们称，汇丰曾经的总部所在地--香港最有可能成为该行目的地，香港的企业税率为16.5%，而英国将上调至26%。

一些投资者表示，亚洲经济增长减弱，以及去年英国宣布对银行资产征税下调，这些因素或将促使汇丰决定留在伦敦。但部分分析师认为，亚洲的长期增长机会更好，而且香港税率更低，对汇丰仍然有吸引力。

根据路透对公司文件的考察，香港给汇丰带来的税收优势可能没有许多人认为的那么多。

这是因为汇丰很难将足够多的获利转移至香港，以享受香港的低税率。实际上，如果汇丰迁都，它可能还得在英国申报更多的收入，因为许多当前在英国发生的日常管理费用和借款成本，未来可能被香港低税负下的获利所抵消。

此外，香港在股票红利方面并不太慷慨，每年可能使汇丰损失数以百万美元计的减税额。

对国际组织税务筹划进行研究的华威商学院(WBS)会计学教授Crawford Spence称，路透的分析表明，对于汇丰将能获得巨大税收优势的“常识理解”太过简单。

“单纯从这方面来讲，他们可能不会节省多少钱，”他表示。

汇丰拒绝回答有关其可能的结构变动及相关纳税影响的问题。

“董事会在考虑至少11项保障长期股东价值的标准，其中一项就包括需有透明、公平和竞争性的纳税制度，”汇丰发言人在一份声明中称。

在收购完米特兰银行(Midland Bank)后，汇丰在1993年将总部从香港迁到伦敦。但是自从2008年金融危机之后，银行业者在伦敦感受到越来越深的敌意，监管机构针对资本和银行高管薪资推出更为严苛的规定，同时还对一连串银行业越轨行为实施重罚，令整个行业为之胆颤心惊。

虽然亚洲的监管机构也在效仿，收紧对银行资本和流动性的规定，但是该区域在2008年危机时期相对强劲的表现意味着，这里的银行业者所面临的公众和政治打压力度要小于欧洲。

**英国申报获利偏低**

汇丰将总部搬离英国所能产生的减税效果，受限于该公司在英国申报的应税获利不高。

对于汇丰而言，英国是个获利丰厚的市场，以最近一个完整年度数据来看，2014年产生的净利息及费用收入超过150亿美元。

然而汇丰2014年在英国出现帐务亏损，当年度的税务费用为6,900万美元，尽管汇丰行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)去年8月称英国零售银行业务数以万计的员工产生了“极佳回报”。

总部位于伦敦的汇丰投行业务2014年获利80亿美元，在英国业务规模也不小的商业银行事业则是获利90亿美元。

英国缴纳税金不多的关键因素，在于该集团有很多人事成本是挂在英国帐上，例如高阶主管薪水及主要后勤部门等等。

此外，汇丰年度财报显示，由于汇丰多半透过英国注册公司举债，因此享有债券票息及其他利息成本所带来的英国税赋减免。

汇丰帐册显示，一年人事成本约90亿美元。

据文件显示，汇控2014年近130亿美元的营收中，有逾80亿美元获利来自香港。香港的人事成本较伦敦要低得多。

汇控谢绝透漏若要迁至香港带来的账面成本。

不过分析师称成本变动将是巨大的。

Atlantic Securities银行业分析师Chris Wheeler说道，如果汇控总部弃伦敦迁往香港，那么按规定就意味着汇控必须在香港举更多债务，而不是在英国。

他称：“发债将必需在香港，必需是在控股公司。”

如果这些成本不再记在英国的账上，那么在英国市场的获利将会增加，且会面临英国课税。

当然，账面成本挂在香港将会压低在该市场的应税利润，从而降低了缴付的税金。不过，这并不是税收套利(tax arbitrage)公司通常的目标所在。

Shore Capital分析师Gary Greenwood说道：“就税赋高低来看，最好是在税赋高的地方发债。”(完)