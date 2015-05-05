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国际财经 | 2015年 5月 5日 星期二 18:19 BJT

汇丰控股称总部地点考量将着重于现实考量 而非口出威胁

路透伦敦5月5日 - 汇丰控股(HSBA.L)表示，关于是否离开英国的检讨是客观的检视经济效益，而不是口出威胁；此前该公司在考虑最佳总部地点问题上面临投资人“巨大压力”。

“我们并不是要威胁。这只是非常客观看待几个事实，”汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)向记者表示。

他说英国对银行课征费用增加，“将使汇控无法遵守使派息保持增长的承诺”，投资人对此相当关切。

汇丰控股两周前表示，正考虑将总部搬离英国；此前英国对银行课征的年度费用大幅增加，汇丰今年恐为此付出约15亿美元，多位股东因而表示公司应该考虑最佳的落脚处。(完)

(编译 张明钧; 审校 李春喜)

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