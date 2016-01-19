投资者认为汇丰总部位置非重点 业务定位最紧要

路透伦敦/香港1月18日 - 汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)将要确定总部迁往哪个国家，同时越来越多投资者要求明确一个更重要的问题：汇丰到底想成为什么样的银行？

汇丰董事会本月稍晚将开会，预计将讨论是否应将总部从英国迁往海外，其中香港是最有可能的选择。

但对于投资者、分析师和部分汇丰高管来说，这个问题背后真正要讨论的是，该行究竟想继续作为全球性企业贷款巨头，拥有大规模投行业务和交易部门，还是想成为结构更加简化、专注于亚洲的交易和零售银行。

一些人士称，若目标是前者，那么伦敦作为处在时区更为方便的主要金融交易中心，是更加显而易见的选择。否则该行应离开监管体系在全球最严格的国家，返回150年前的诞生地亚洲。

在行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)的领导下，这家欧洲最大的银行已经展开了瘦身行动。但高成本、回报不佳，以及如何适应对全球银行业不利的监管体系，这些担忧仍挥之不去。

汇丰发言人就总部选址和未来策略问题发表评论时提到11月发布的第三季度财报声明，当时公司称，选址问题将侧重长期图景，而不是短期因素。

“(选址)声明将在董事会做出最终决定时发布，若有必要，会在发布全年业绩公告(2月底)时提供最新情况说明，”她说。

随着中国经济放缓，显见的监管失误点燃了全球市场的忧虑，大家担心中国政府可能会对经济失去掌控。

“他们(汇丰)首先要决定自己想成为什么样的公司，然后才能确定哪个地方最合适。如果选定亚洲业务模式，那么很好，搬家顺理成章，”美国基金公司骏利资产股票分析师Barrington Pitt Miller表示，并称中国经济放缓给汇丰的业务计划打上了个“大大的问号”。

汇丰内部的高阶消息人士称，行政总裁欧智华认为中国股市的动荡只是短期问题，不应影响作为汇丰50年大计的总部选址问题。(完)