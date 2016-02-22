焦点：汇丰总部搬迁一事尘埃落定 市场焦点转向高层更迭

图为位于英国伦敦金融区的汇丰总部外的汇丰标识。 REUTERS/Reinhard Krause

路透伦敦2月19日 - 欧洲最大银行汇丰(HSBA.L)总部搬迁一事讨论了10个月之久后终于尘埃落定，如今必须向投资人保证公司有一套长期的领导阶层计划。汇丰控股主席范智廉(Douglas Flint)和行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)可能将在未来两年卸任。

尽管这两位的卸任日期还没确定，但范智廉料将在明年卸下职务；同时欧智华则在上周一表示，他将留任到至少至2017年底，以完成去年6月提出的战略性计划。

汇丰将在周一公布年度业绩报告，分析师预计，在全球市场环境艰难的情景下，汇丰的2016年营收增长前景将会很黯淡。

汇丰先前曾表示，有别于传统，其下任主席将采外部招聘，且可能是已任职董事会的非执行董事。

消息人士表示，主席人选将决定汇丰之后是否会立即撤换欧智华。汇丰员工及投资人认为，欧智华自从在2010年接任行政总裁一职以来，可算是打好了一手坏牌。

“对欧智华来说，全看下任董事长将是谁，但我认为董事会希望他留下来，”知晓汇丰董事会想法的、该行驻香港的一位高级银行家表示。

大部分投资者和汇丰内部人士认为，如果欧智华确实要离职，不存在明显领先的候选人来接替他。这是大型全球性银行面临的一个共同问题，近些年这些银行的管理人员换代计划很少有非常顺利的。

“就良好公司治理而论，我们通常对所有高管都有接班计划，不过，董事长或执行长更替并没有详细时间表，”汇丰发言人在电子邮件声明中表示。

范智廉和欧智华都是在2010年汇丰董事会权力斗争后上任的，该行领导层有序更迭的历史从此被打破。

在目前的高管层中，全球银行业和市场部门主管Samir Assaf以及零售和财富管理部门主管John Flint是最常被提到的人选。

第三位可能的竞争人选是前商业银行部门负责人Simon Cooper，他在12月离开汇丰，转任渣打(Standard Chartered)(STAN.L)企业和投资银行部门主管。

**可能人选**

还有一个最后的备选方案，就是暂时交棒给财务总监Iain Mackay，同时在过渡期间更广泛向外部征才。Mackay被视为可靠的人选，但或许欠缺类似欧智华那样与投资人娴熟打交道的老练。

外部人选或更能大胆采取激进手段，部分投资人认为，需祭出大刀阔斧的举措才能大幅提振汇丰的股价。

“董事会得解决几个大问题；我的意思是，汇丰应该分拆吗？...或许无法从相信政策应有连贯性的内部人士获得这件事的决定。”THS Partners基金经理人Ali Miremadi表示。THS Partners持有汇丰股票。

可能的外部人选方面，莱斯银行集团(LLOY.L)执行长Antonio Horta-Osorio被视为具备必要资历。他去年据称曾被视为渣打执行长的可能人选。

莱斯银行和渣打发言人分别拒绝代Horta-Osorio和Cooper置评。 (完)