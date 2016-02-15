汇丰决定将总部留在英国伦敦

路透伦敦2月14日 - 欧洲最大银行汇丰控股(HSBA.L)周日表示已决定将总部留在英国，之前该公司对将总部搬迁至香港的可能性进行了评估。

不搬迁的决定有助于巩固伦敦的全球金融中心地位。由于金融危机以来监管趋严，加上成本升高，伦敦的这一地位面临挑战。

“董事会一致通过这一决定，”汇丰在伦敦的一场会议后发表的声明中表示。

“伦敦是全球最大的国际金融中心之一，也是高技术的国际人才汇集地。因此，伦敦仍是像汇丰这样的全球金融机构理想的总部所在地。”

汇丰股价今年以来下跌约18%，较去年4月的股价跌幅超过30%，当时该行受到中国经济增长疲弱以及市场震荡冲击而开始评估总部地点。

不过汇丰表示，虽然汇丰决定继续以伦敦为总部，但仍将坚持其以亚洲为枢纽的策略，即对中国珠江三角洲地区以及东南亚进行更多投资的计划。

“有了以英国为总部，而且在亚洲拥有重要业务，这为我们的股东带来东西方世界的最佳优势。”汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)声明稿称。

汇丰称其将结束每三年审视总部地点的政策，未来将仅在“大环境有实质变化时”才会进行审视。(完)