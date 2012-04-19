汇丰在伦敦发首只人民币债

中国人民银行周三称，汇丰控股正在伦敦发行了第一支人民币债券，主要针对英国及欧洲大陆国家的投资者，总规模预计为10亿元人民币。央行网站新闻稿援引英国财臣奥斯本称，伦敦人民币业务中心建设计划的启动，将进一步推动伦敦市场人民币产品和服务的发展及人民币的跨境使用。路透