5月汇丰中国服务业PMI降至50.7

路透北京6月5日 - 受企业乐观情绪大幅减弱影响，汇丰中国5月服务业采购经理人指数(PMI)由上月的51.4回落至50.7，齐平1月时所创2011年8月来最低水准，表明企业活动改善幅度为近三年来最慢。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布的中国5月服务业PMI显示，5月企业预期分项指数为58.1，连续第二个月回落，且为2013年6月来最低。新业务指数亦回落至四个月最低，相对疲弱的市场形势损及新订单的增长。

“在强劲的5月制造业PMI公布后，稍显令人失望的服务业PMI表明经济成长动能仍然缓慢，民间部门的信心疲弱。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称。

Markit新闻稿显示，就业分项指数则持平上月，虽显示就业连续第九个月增长，但增速仍为去年9月以来最低，表明企业在增聘人手方面仍然谨慎，因为客户需求依然低迷。

服务提供商指出5月平均投入成本再度上涨，不过上涨步伐仍处在历史低位附近，尽管较上月有所加快；收费价格指数则连续第二个月低于50关口，市场竞争压力导致企业削减生产价格。

周二出炉的汇丰5月制造业PMII终值创四个月高点，但较初值下调，且连续第五个月低于50.0关口。之前中国官方公布的5月制造业PMI连续三个月回升并创年内新高，其中新订单指数等主要分项指数升幅明显；5月官方非制造业商务活动指数升至55.5，较上月上升0.7个百分点，并创出六个月新高。

上周五的国务院常务会议指出，要保持货币信贷和社会融资规模合理增长，并加大“定向降准”措施力度，对符合结构调整、满足市场需求的实体经济贷款达到一定比例的银行适当降低准备金率，同时扩大支持小微企业的再贷款和专项金融债规模。

“我们认为决策者未来几个月应继续放松货币和财政政策，以扶助经济成长。”屈宏斌说。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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