汇丰瑞士帐户逃税遭媒体披露的只是“冰山一角”--爆料者

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透巴黎2月10日 - 汇丰控股(HSBA.L)前雇员法奇亚尼(Herve Falciani)对法国巴黎人报称，媒体披露的汇丰瑞士帐户逃税信息“只是冰山一角”。法奇亚尼是向政府提供汇丰客户及纳税情况信息的告发人。
法奇亚尼称，较之包括法国世界报和国际调查记者同盟(ICIJ)等媒体获得的资料，税务当局获得的资料多很多。
法国世界报此前报导有10.6万人卷入此事，当被问及是否有更多客户涉及时，法奇亚尼称，“当然，比记者所拿到的更多。我给(政府)的文件中有数以百万计的(银行间)交易。”
法奇亚尼原为汇丰瑞士私人银行前资讯部门员工，他所取得的汇丰客户数据，成为汇丰丑闻的关键。
法国当局一再重申，自从媒体作出最新披露以来，他们一直在调查汇丰的瑞士帐户。
当被议员问及法国政府如何处置披露的资料时，法国预算部长Christian Eckert称，政府已将逾100宗案件转交给司法机关。
法国政府表示，一些人原先向税务机关隐匿海外帐户，但目前陆续向当局坦承，法国政府每年向这些人征收到20亿欧元税金和罚款。(完)
(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)