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国际财经 | 2015年 2月 11日 星期三 11:56 BJT

汇丰瑞士帐户逃税遭媒体披露的只是“冰山一角”--爆料者

路透巴黎2月10日 - 汇丰控股(HSBA.L)前雇员法奇亚尼(Herve Falciani)对法国巴黎人报称，媒体披露的汇丰瑞士帐户逃税信息“只是冰山一角”。法奇亚尼是向政府提供汇丰客户及纳税情况信息的告发人。

法奇亚尼称，较之包括法国世界报和国际调查记者同盟(ICIJ)等媒体获得的资料，税务当局获得的资料多很多。

法国世界报此前报导有10.6万人卷入此事，当被问及是否有更多客户涉及时，法奇亚尼称，“当然，比记者所拿到的更多。我给(政府)的文件中有数以百万计的(银行间)交易。”

法奇亚尼原为汇丰瑞士私人银行前资讯部门员工，他所取得的汇丰客户数据，成为汇丰丑闻的关键。

法国当局一再重申，自从媒体作出最新披露以来，他们一直在调查汇丰的瑞士帐户。

当被议员问及法国政府如何处置披露的资料时，法国预算部长Christian Eckert称，政府已将逾100宗案件转交给司法机关。

法国政府表示，一些人原先向税务机关隐匿海外帐户，但目前陆续向当局坦承，法国政府每年向这些人征收到20亿欧元税金和罚款。(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)

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