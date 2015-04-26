汇丰考虑将总部迁离英国 最有可能搬回香港

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透伦敦4月24日 - 欧洲最大的银行汇丰控股(HSBA.L)已下令检视是否应把总部迁出欧洲，并可能迁回香港，这影响到伦敦作为全球金融投资中心的声誉。
汇丰这一声明得到香港的热情回应，但英国政府对此保持沉默。
目前距离英国5月7日大选还有不到两周时间，这可能给首相卡梅伦及其对手工党领袖米利班德带来挑战。
保守党发言人拒绝就汇丰消息置评。
税务、监管更加严格以及房价飙升、银行融资及雇员成本提高，这些都是激励一些银行考虑迁出伦敦的因素。
汇丰一些股东希望其考虑迁回香港，以节省成本，周五的这份声明促使汇丰股价涨近3%。
路透此前报导，汇丰和渣打(STAN.L)高管在考虑从伦敦转至亚洲。
如果汇丰总部换地后，能保留在英国的多数职位，那就不会对英国税收产生重大影响，但可能导致其他业者跟风，有可能削弱伦敦作为金融中心的地位。
渣打表示，正在就是否应考虑迁址听取股东的意见。
香港金管局发言人周五称，已知悉汇丰控股审视是否应将总部迁出英国一事，并会与汇丰跟进；假如汇控将总部迁回香港，金管局持正面态度。(完)
(编译 李爽 审校 白云)
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