版本:
中国
国际财经 | 2015年 7月 23日 星期四 07:16 BJT

汇丰同意以约7.5亿美元出售土耳其事业给荷兰ING--消息

路透伊斯坦堡7月22日 - 两名熟知内情人士周三向路透表示，汇丰控股(HSBA.L)料在未来几天将同意出售土耳其事业给荷兰国际集团(ING Group)ING.AS，作价7亿至7.5亿美元。

消息人士先前向路透表示，ING是在5月提出不具约束力收购的三家银行之一，而ING原本就在土耳其有业务。其他两家银行分别为巴林的Arab Banking Corp (ABC) ABCB.BH及法国巴黎银行(BNPP.PA)。

汇丰拒绝置评。(完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐