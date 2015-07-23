汇丰将同意以约7.5亿美元出售土耳其事业--消息（更新版）

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
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路透伊斯坦布尔7月22日 - 两名熟知内情人士周三向路透表示，汇丰控股(HSBA.L)料在未来几天同意出售土耳其事业给荷兰国际集团(ING Group) ING.AS，作价7亿至7.5亿美元。
汇丰控股是在土耳其的第12大银行，出售该亏损的业务是其在全球削减成本和资产、提高盈利能力和降低复杂性举措的一部分。
收购汇丰控股土耳其事业后，ING在土耳其的资产将几乎翻倍，使其在这个竞争激烈的市场中处于更有利的地位。
“交易即将达成，可能在未来几天敲定，”其中一位消息人士说。这两位消息人士均要求匿名，因该消息尚未公开。
“最终价格可能为7-7.5亿美元左右。”
汇丰控股和ING均拒绝置评。
消息人士先前向路透表示，ING是在5月提出不具约束力收购提议的三家银行之一。其他两家银行分别为巴林的Arab Banking Corp (ABC)ABCB.BH及法国巴黎银行(BNPP.PA)。
这笔交易将标志着ING重回收购之路。ING在2008年金融危机高峰期需要接受荷兰政府救援之前，有逾二十年的时间通过一系列并购交易来在国际上扩张。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。