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国际财经 | 2015年 4月 10日 星期五 10:48 BJT

法国法院调查汇丰涉税丑闻 令其缴纳10亿欧元保证金

路透伦敦/巴黎4月9日 - 法国地方法官命令汇丰控股(HSBA.L)缴纳10亿欧元（11亿美元）保证金，此前汇丰的瑞士私人银行部门涉嫌帮助客户逃税，正在接受法国的正式刑事调查。

汇丰称将对法国地方法官的判决进行上诉，称其“没有法律依据且保证金过高”。

熟悉情况的人士表示，保证金几乎相当于汇丰被指控欺诈金额的一半。消息人士称，法国法官估计汇丰欺诈金额约为22亿欧元。

消息人士还称，汇丰对这个数字提出抗辩，且一直质疑法国当局对其瑞士分支客户数量的估算。

消息人士表示，汇丰必须在6月20日前缴纳保证金，上诉法院才会受理其上诉。

去年瑞银集团UBSG.VX也因涉嫌洗钱向法国法院缴纳了11亿欧元保释金。瑞银对此裁定进行了上诉，但未获成功。

根据法国法庭程序，企业受到正式的刑事调查（mise en examen'），即便没有提出指控，也会被要求缴纳一笔保释金。

汇丰的瑞士私人银行部门已经受到法国和比利时正式的刑事调查，但此次是针对汇丰控股本身。汇丰的瑞士私人银行此前已向法国法院缴纳了5,000万欧元的保释金。(完)

(翻译 张荻； 审校 张涛/王丽鑫)

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