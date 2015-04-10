法国法院调查汇丰涉税丑闻 令其缴纳10亿欧元保证金

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透伦敦/巴黎4月9日 - 法国地方法官命令汇丰控股(HSBA.L)缴纳10亿欧元（11亿美元）保证金，此前汇丰的瑞士私人银行部门涉嫌帮助客户逃税，正在接受法国的正式刑事调查。
汇丰称将对法国地方法官的判决进行上诉，称其“没有法律依据且保证金过高”。
熟悉情况的人士表示，保证金几乎相当于汇丰被指控欺诈金额的一半。消息人士称，法国法官估计汇丰欺诈金额约为22亿欧元。
消息人士还称，汇丰对这个数字提出抗辩，且一直质疑法国当局对其瑞士分支客户数量的估算。
消息人士表示，汇丰必须在6月20日前缴纳保证金，上诉法院才会受理其上诉。
去年瑞银集团UBSG.VX也因涉嫌洗钱向法国法院缴纳了11亿欧元保释金。瑞银对此裁定进行了上诉，但未获成功。
根据法国法庭程序，企业受到正式的刑事调查（mise en examen'），即便没有提出指控，也会被要求缴纳一笔保释金。
汇丰的瑞士私人银行部门已经受到法国和比利时正式的刑事调查，但此次是针对汇丰控股本身。汇丰的瑞士私人银行此前已向法国法院缴纳了5,000万欧元的保释金。(完)
(翻译 张荻； 审校 张涛/王丽鑫)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)