汇丰在英国裁撤850名IT员工 未来几个月将进一步裁员

路透伦敦5月16日 - 欧洲最大银行--汇丰(HSBA.L)周一将开始在英国裁撤850名资讯科技(IT)员工，这是汇丰重组计划的重要第一步，该计划目标是明年底前在英国裁员8,000人。

据消息人士称，多数受影响员工周一获得解雇通知；这些消息人士要求匿名，因他们没有授权公开谈论该计划。

消息人士称，这些被解聘的员工在伦敦、谢菲尔德、利兹和伯明翰市就职，所有被解雇的员工将在今年底前离职。

汇丰拒绝发表评论。

汇丰重组最终将在全球削减五分之一的员工，在英国削减六分之一的员工。

根据汇丰最新发布的年报，截至12月底，该银行在英国有4.7万名员工。消息人士称，未来几个月将裁撤更多人员，因该银行持续整合其IT和后勤部门。(完)