汇丰在英国裁撤850名IT员工 未来几个月将进一步裁员

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透伦敦5月16日 - 欧洲最大银行--汇丰(HSBA.L)周一将开始在英国裁撤850名资讯科技(IT)员工，这是汇丰重组计划的重要第一步，该计划目标是明年底前在英国裁员8,000人。
据消息人士称，多数受影响员工周一获得解雇通知；这些消息人士要求匿名，因他们没有授权公开谈论该计划。
消息人士称，这些被解聘的员工在伦敦、谢菲尔德、利兹和伯明翰市就职，所有被解雇的员工将在今年底前离职。
汇丰拒绝发表评论。
汇丰重组最终将在全球削减五分之一的员工，在英国削减六分之一的员工。
根据汇丰最新发布的年报，截至12月底，该银行在英国有4.7万名员工。消息人士称，未来几个月将裁撤更多人员，因该银行持续整合其IT和后勤部门。(完)
(编译 于春红; 审校 高琦)
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