焦点：汇丰计划裁员五万 努力提高股息

路透香港/伦敦6月9日 - 欧洲资产最大银行--汇丰控股(HSBC)(HSBA.L)周二承诺打造提高股息的新时代，计划裁减近五分之一的岗位，并把投资银行业务缩减三分之一，以应对成长乏力的局面。

汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)自2011年上任以来，就把提高获利当作主要任务。但他的努力迄今为止因合规成本高企、罚金和低利率而没有取得明显成效。

在该行自金融危机以来的第二次重大重组行动中，它将裁减近五万个职位，加速退出不盈利的业务与国家。其中半数被裁岗位都源自出售巴西与土耳其的业务。

汇丰还计划扩展在亚洲的业务，尤其是在中国。

汇丰计划到2017年之前将资产削减四分之一，即2,900亿美元风险加权资本(RWA)，且将旗下投资银行业务减少1,400亿美元，在汇丰资产负债表中投行业务的比重也因此将由目前的40%降到不足三分之一。

欧智华亦承诺给投资者更高的派息。“我相信我们再次处于派息会持续增长时期。”他说道。从1991到2008年的17年间，汇丰的派息一直增加。

不过在后危机时代针对风险和企业合规颁布了新规，企业环境更加严峻，做生意的成本增加。有鉴于此，对于汇丰如何通过裁员实现明显的成本节省，投资者看法谨慎。

瑞穗证券亚洲分析师James Antos说道：“大量裁员未必能解决问题，除非管理层让汇丰的复杂性大为下降。”

汇丰股价收低0.94%。该行将2017年前股东权益报酬率(ROE)目标调降至高于10%，低于2016年之前的12-15%目标，也令股价承压。

欧洲同业包括巴克莱(BARC.L), 苏格兰皇家银行 (RBS.L), 瑞银UBSG.VX 以及德意志银行(DBKGn.DE)均砍掉了数以千计的员工，但在艰难的运营环境下，很多银行面临进一步裁减投资银行岗位的新压力。

一些投资者和分析师认为汇丰应该考虑分拆，因规模过大造成额外的合规和监管成本，盖过了规模效益带来的好处。

但欧智华则为该行覆盖全球的业务范围及其实施的全方位策略辩护。

“解决问题的答案并不是我们的业务网络应该拆分，问题在于有四五个国家存在严重问题，”他在长达五个小时的报告中对投资者和分析师说。他所指的是巴西、土耳其、墨西哥、美国和英国，汇丰在这些国家要么业绩不佳，要么因为高昂的业务成本或罚款而让企业价值受损。

他估计企业规模与多元化经营带来的营收效益为340亿美元，其中有220亿客户营收要归功于其国际化业务网络。

**没有不可改变的地方**

随着IT和后台业务部门引入自动化并进行整合，将会进行裁员，汇丰表示将在七个最大的市场关闭12%的分支机构。该行在全球共有5,800家分支。

欧智华称，在英国将会裁员7,000-8,000个，相当于六个英国员工裁减一人。英国零售银行业务也将重组，以满足将客户存款与风险较高的投资银行业务分开的新规要求。

欧智华表示，目前要说汇丰集团是否会保留英国零售银行业务仍为时过早。该业务总部将位于英国伯明罕市，约占英国业务营收的三分之二，或110亿美元。

该银行也拟出11项标准，藉此协助决定是否将总部由伦敦搬迁至亚洲，而香港为可能的地点，这些要素包括经济成长、税务体系以及长期的稳定性。

汇丰表示，将在年底之前就可能的搬迁之举完成评估，汇丰的最新策略显然标志着重心大幅转向亚洲，计划在亚洲重新部署在欧美被删减的资产。

汇丰尤其计划增加保险业务规模，以及在珠江三角洲地带的布局--北京当局希望将此一区域与香港进一步整合。

“这项拆分举措将为集团提供相当大的空间，为亚洲资产成长提供资金，并消化风险加权资本(RWA)膨胀，同时确保汇丰连续派息的能力，”高盛集团分析师Gurpreet Singh Sahi表示。

出售巴西与土耳其业务，汇丰将削减约1,100亿美元风险加权资产；汇丰在这两国分别为第六与第12大银行。汇丰出售这两国的业务，料能进帐超过40亿美元。

汇丰旗下巴西部门HSBC Bank Brasil Banco Múltiplo的拆分进程取得很大进展。知情消息人士周二表示，巴西三家最大的私营银行已提出竞购，售价可能在30至40亿美元之间。由于协商还未公开，消息人士要求匿名。

此消息人士称，巴西最大的三家私有银行Itaú Unibanco Holding (ITUB4.SA)、Bradesco (BBDC4.SA)和Santander Brasil (SANB4.SA)已经拿到这宗业务出售的初步文件，并给出报价。

消息人士还补充称，Itaú和Santander Brasil的报价都低于Bradesco。这三家银行均拒绝置评。

与此同时，一位消息人士表示，法国巴黎银行(BNPP.PA)、荷兰国际集团ING.AS、巴林Arab Banking ABCB.BH都在协商土耳其业务。

总之，汇丰力争到2017年年度节支规模高达50亿美元，要实现这一目标，该行要在接下来的三年要节支高达45亿美元。(完)

(编译/审校 张涛/孙茉莉/郑茵/陈宗琦/李爽/王丽鑫/许娜)

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