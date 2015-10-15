汇丰控股伦敦投行部门的合同工被降薪10%--知情人士

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透伦敦10月15日 - 据知情人士称，汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)伦敦投资银行部门的合同工被降薪10%，这是汇丰成本削减计划的一部分。
英国泰晤士报周四报道了降薪的消息，称该政策适用于环球投行部门(Global Banking & Markets)的所有合同工。
“作为环球投行部门的一项例行做法，我们会定期评估合同工的薪资，以确保与市场保持一致，并控制成本，”汇丰控股在一则公告中称。
此次降薪不涉及汇丰控股的正式员工。(完)
(编译 汪红英；审校 张明钧)
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路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。