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国际财经 | 2016年 6月 1日 星期三 07:56 BJT

汇丰已开始裁减“数十个”投行高阶职位--消息

路透伦敦5月31日 - 根据直接知悉裁员事宜的消息人士，汇丰(HSBA.L)已经开始裁减投行部门的高阶职位，可能导致全球范围内数十名员工失业。

一位消息人士称，汇丰上周开始通知位于伦敦的全球银行和市场部门的员工，本周还有一轮裁员，预计涉及该部门大约10位高管。

汇丰发言人拒绝置评。

两位消息人士表示，最新裁员表明汇丰新任全球银行联席主管Matthew Westerman新官上任要打响名号。

汇丰2月宣布Westerman从高盛加入汇丰，与Robin Phillips一道担任投行部门全球银行的联席主管。该行同时宣布，将扩大全球银行业务，把资本融资业务并入该部门。

在2013年的前次重组中，资本融资业务成为单独的部门。

消息人士表示，重新并入银行部门已经导致许多职位重叠，现在正裁减重叠职位以削减成本。(完)

(编译 王兴亚；审校　戴素萍)

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