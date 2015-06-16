汇丰和摩根大通或将部分业务迁至卢森堡--泰晤士报

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透6月16日 - 英国泰晤士报报导称，汇丰控股(HSBA.L)和摩根大通(JPM.N)正在商谈将部分业务从英国迁至卢森堡，因它们考量到英国有可能退出欧盟。
泰晤士报报导，摩根大通接近在卢森堡设立银行，负责处理欧元区的交易，为将来一旦英国退出欧盟，将把更多业务迁出英国做好准备。
报导并称，这两家银行亦考虑到欧盟将对欧元区以外执行业务祭出更严格的规定。
报导引述熟知此事的消息人士的话称，这些改变不太可能导致有大量的工作迁至卢森堡，而目前伦敦将依旧是摩根大通的欧洲总部。
由于在上班时间以外，未能联系到汇丰和摩根大通的代表置评。
摩根大通上周发表研报称，若公投决定退出欧盟，那也需要一段时间才能实施，并表示围绕是否退欧的不确定性可能有损商业景气、投资决策和整体经济增长。
“过渡成本可能非常大，因关于未来安排的不确定性可能导致投资规模下滑，消费者推迟支出，”这家拥有2.6万亿(兆)美元资产的银行称。
外界认为汇丰已经告知英国财政部，其正考虑将总部从伦敦迁往卢森堡，该行与财政部官员的讨论是其4月份宣布的总部选址检视的一部分。
早在今年4月份，汇丰的股东就敦促这一欧洲最大的银行考虑将总部搬至亚洲，规避英国巨额银行税赋及其它与总部设在伦敦相关的成本。
路透今年3月曾报导，渣打和汇丰两家倚重亚洲业务的银行可能打算将总部搬离伦敦，以避免英国银行税跳升带来的压力。
国际调查记者同盟(ICIJ)去年援引泄密文件报导称，包括百事可乐(PepsiCo)(PEP.N)、美国国际集团(AIG)(AIG.N)和德意志银行(DBKGn.DE)在内，逾300家公司与卢森堡达成秘密避税交易。(完)
(编译 戴素萍/刘秀红；审校 孙茉莉/王兴亚)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。