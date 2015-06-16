汇丰和摩根大通或将部分业务迁至卢森堡--泰晤士报

路透6月16日 - 英国泰晤士报报导称，汇丰控股(HSBA.L)和摩根大通(JPM.N)正在商谈将部分业务从英国迁至卢森堡，因它们考量到英国有可能退出欧盟。

泰晤士报报导，摩根大通接近在卢森堡设立银行，负责处理欧元区的交易，为将来一旦英国退出欧盟，将把更多业务迁出英国做好准备。

报导并称，这两家银行亦考虑到欧盟将对欧元区以外执行业务祭出更严格的规定。

报导引述熟知此事的消息人士的话称，这些改变不太可能导致有大量的工作迁至卢森堡，而目前伦敦将依旧是摩根大通的欧洲总部。

由于在上班时间以外，未能联系到汇丰和摩根大通的代表置评。

摩根大通上周发表研报称，若公投决定退出欧盟，那也需要一段时间才能实施，并表示围绕是否退欧的不确定性可能有损商业景气、投资决策和整体经济增长。

“过渡成本可能非常大，因关于未来安排的不确定性可能导致投资规模下滑，消费者推迟支出，”这家拥有2.6万亿(兆)美元资产的银行称。

外界认为汇丰已经告知英国财政部，其正考虑将总部从伦敦迁往卢森堡，该行与财政部官员的讨论是其4月份宣布的总部选址检视的一部分。

早在今年4月份，汇丰的股东就敦促这一欧洲最大的银行考虑将总部搬至亚洲，规避英国巨额银行税赋及其它与总部设在伦敦相关的成本。

路透今年3月曾报导，渣打和汇丰两家倚重亚洲业务的银行可能打算将总部搬离伦敦，以避免英国银行税跳升带来的压力。

国际调查记者同盟(ICIJ)去年援引泄密文件报导称，包括百事可乐(PepsiCo)(PEP.N)、美国国际集团(AIG)(AIG.N)和德意志银行(DBKGn.DE)在内，逾300家公司与卢森堡达成秘密避税交易。(完)

(编译 戴素萍/刘秀红；审校 孙茉莉/王兴亚)

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